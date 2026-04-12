Championnats du monde Hockey sur glace - MONDIAL D1A - La France s'impose face Ã la Chine Budapest du 12 au 18 avril 2026. Calendrier - RÃ©sultats et Classement... avril 2026. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© battues par la Hongrie en match d'ouverture aprÃ¨s prolongation, puis s'Ãªtre imposÃ©es face Ã la NorvÃ¨ge et face Ã l'Italie, les Bleues ont battu la Chine et prennent la 2Ã¨me place du classement provisoire Ã Ã©galitÃ© de points (9)avec la Slovaquie. Source : iihf La rÃ©daction HH Posté par Hockey Hebdo le 18/04/2026 à 05:49 Tweeter MONDIAL D1A - FEMININ SENIORS

Budapest (12–18 avril 2026) 12 Avril 2026 12h30 Chine Slovaquie 0 - 7 16h00 Italie Norvège 2 - 1 19h30 France Hongrie 2 - 3 Prl 13 Avril 2026 12h30 Slovaquie Italie 4 - 6 16h00 Norvège France 1 - 4 19h30 Hongrie Chine 4 - 0 15 Avril 2026 12h30 Norvège Chine 4 - 0 16h00 Hongrie Slovaquie 0 - 2 19h30 Italie France 2 - 3 TAB 17 Avril2026 12h30 France Chine 8 - 1 16h00 Hongrie Italie 3 - 2 19h30 Slovaquie Norvège 5 - 1 18 Avril 2026 12h30 Chine Italie 0 - 0 16h00 Slovaquie France 0 - 0 19h30 Norvège Hongrie 0 - 0



CLASSEMENT EQUIPES MJ V VP D DP PTS 1 Slovaquie 4 3 0 1 0 9 2 France 4 2 1 0 1 9 3 Hongrie 4 2 1 1 0 8 4 Italie 4 2 0 1 1 7 5 Norvège 4 1 0 3 0 3 6 Chine 4 0 0 4 0 0 Promotion - Championnat du Monde ELITE Relégation - Championnat du Monde - Division IB







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