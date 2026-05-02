Championnats du monde Hockey sur glace - MONDIAL D1A - LES BLEUS s'imposent en ouverture ! L'Equipe de France s'est imposÃ©e 3-4 avec les rÃ©alisations de Guillaume LECLERC, Tomas SIMONSEN et Jordann PERRET x 2 pour son match d'ouverture face au Japon. Prochaine rencontre pour les Bleus dÃ¨s demain face Ã la Pologne qui s'est imposÃ© 3-2 face Ã l'Ukraine. Lieu : Sosnowiec (Pologne) Date : 2 au 8 mai 2026 Adversaires : Japon, Kazakhstan, Lituanie, Pologne, Ukraine, France. Source : iihf / msl La rÃ©daction/cs Posté par Hockey Hebdo le 02/05/2026 à 22:20 Tweeter

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Sosnowiec (Pologne) 2 mai 2026 12h30 Japon Japon France 3 - 4 (0-1 1-1 2-2) 16h00 Lituanie Lituanie Kazakhstan 1 - 4 (1-0 0-0 0-4) 19h30 Pologne Ukraine Ukraine 3 - 2 (1-1 1-0 1-1) 3 mai 2026 12h30 Kazakhstan Kazakhstan Japon Japon 0 - 0 16h00 Ukraine Ukraine Lituanie Lituanie 0 - 0 19h30 France Pologne Pologne 0 -0 5 mai 2026 12h30 Lituanie Lituanie Japon Japon 0 - 0 16h00 France Ukraine Ukraine 0 - 0 19h30 Kazakhstan Kazakhstan Pologne Pologne 0 - 0 7 mai 2026 12h30 France Lituanie Lituanie 0 - 0 16h00 Ukraine Ukraine Kazakhstan Kazakhstan 0 - 0 19h30 Japon Japon Pologne Pologne 0 - 0 8 mai 2026 12h30 Kazakhstan Kazakhstan France 0 - 0 16h00 Ukraine Ukraine Japon Japon 0 - 0 19h30 Pologne Pologne Lituanie Lituanie 0 - 0



CLASSEMENT EQUIPES MJ Vi V p Dé D p PTS BPo BCo 1 Kazakhstan Kazakhstan 1 1 0 0 0 3 4 1 2 France 1 1 0 0 0 3 4 3 3 Pologne 1 1 0 0 0 3 3 2 4 Japon 1 0 0 1 0 0 3 4 5 Ukraine 1 0 0 1 0 0 2 3 6 Lituanie 1 0 0 1 0 0 1 4 Promotion - Championnat du Monde ELITE Relégation - Championnat du Monde - Division 1 Groupe B

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SONDAGE MONDIAL D1A - MASCULINS SENIORS - Dans son objectf de retrouver une place dans l'Elite, quel sera selon vous le rÃ©sultat de l'Equipe de FRANCE dans ce Championnat ? La France revient en Elite La France reste en Groupe A La France descend en Groupe B Sans opinion © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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