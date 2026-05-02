 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos   fb   instagram   youtube   twitter   RSS
 
 


Championnats du monde
Hockey sur glace - MONDIAL D1A - Les TaB sauvent la France
 
L'Equipe de France aprÃ¨s s'Ãªtre imposÃ©e 3-4 pour son match d'ouverture face au Japon, puis avoir remportÃ© une seconde victoire 3-2 aux tirs au but face Ã  la Pologne, s'est inclinÃ©e (2-3) face Ã  l'Ukraine avant de l'emporter au Tab (2-1) face Ã  la Lituanie !! Lieu : Sosnowiec (Pologne) Date : 2 au 8 mai 2026 Adversaires : Japon, Kazakhstan, Lituanie, Pologne, Ukraine, France.
 
Source : iihf / msl La rÃ©daction/cs
Posté par Hockey Hebdo le 07/05/2026 à 14:59
Photo hockey MONDIAL D1A - Les TaB sauvent la France - Championnats du monde

PARTICIPER A NOTRE SONDAGE
(Cliquer ici pour voter)
 
MONDIAL D1A - MASCULINS SENIORS
Sosnowiec (Pologne) 
 
 
2 mai 2026 12h30 Japon  France 3 - 4 (0-1 1-1 2-2)
16h00  Lituanie  Kazakhstan 1 - 4 (1-0 0-0 0-4)
19h30  Pologne  Ukraine 3 - 2 (1-1 1-0 1-1)
3 mai 2026 12h30  Kazakhstan  Japon 6 - 0 (0-0 3-0 3-0)
16h00  Ukraine  Lituanie 2 - 1 (1-0 1-1 0-0)
19h30   France  Pologne 3 - 2 TaB (0-0 1-2 1-0 1-0)
5 mai 2026 12h30   Lituanie  Japon 2 - 3 Prl (0-1 1-1 1-0 0-1)
16h00  France  Ukraine 2 - 3 (0-2 2-1 0-0)
19h30  Kazakhstan  Pologne 3 - 2 (0-1 0-0 3-1)
7 mai 2026 12h30  France  Lituanie 2 - 1 TaB (0-1 1-0 0-0 1-0)
16h00  Ukraine  Kazakhstan 4 - 5 TaB (0-1 3-2 1-1 0-1)
19h30  Japon  Pologne 0 - 1 (0-1
8 mai 2026 12h30  Kazakhstan  France 0 - 0
16h00  Ukraine  Japon 0 - 0
19h30  Pologne  Lituanie 0 - 0


 
CLASSEMENT
 
  EQUIPES MJ Vi V p D p PTS BPo BCo
1     Kazakhstan 4 3 1 0 0 11 17 7
2     Ukraine 4 2 0 1 1 7 11 10
 3      France 4 1 2 1 0 7 10 9
4     Pologne 3 1 0 1 1 4 7 8
5    Japon 3 0 1 2 0 2 6 10
6     Lituanie 4 0 0 2 2 2 5 10
 
    Promotion - Championnat du Monde ELITE
    Relégation - Championnat du Monde - Division 1 Groupe B

https://www.iihf.com/en/events/2026/wmia/schedule
https://www.iihf.com/en/events/2026/wmia/standings/roundrobin

Photo hockey MONDIAL D1A - Les TaB sauvent la France - Championnats du monde


 

SONDAGE
MONDIAL D1A - MASCULINS SENIORS - Dans son objectf de retrouver une place dans l'Elite, quel sera selon vous le rÃ©sultat de l'Equipe de FRANCE dans ce Championnat ?
 
La France revient en Elite
La France reste en Groupe A
La France descend en Groupe B
Sans opinion
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wÃ¤hlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales
 