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Transferts 2026/2027
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 16 Mai 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 16/05/2026 à 19:00
 

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MAGNUS

Briançon
  • Les diables rouges signent l'attaquant anglais-canadien Logan Nielson en provenance du écossais Fife Flyers.
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Cholet
  • Le défenseur Lucas Vilain ne portera plus le maillot des dogs la saison prochaine.
Mont-Blanc
  • Le défenseur russe Vitali Teslenko ne sera plus dans l'effectif des yétis la saison prochaine.
Nantes
  • Le gardien canadien William Desmarais ne sera plus devant le filet des corsaires.
  • Les corsaires signent le gardien canadien Ethan Langenegger sans club la saison dernière.
 
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DIVISION 2

Annecy
  • Arrivée chez les chevaliers du lac de l'attaquant russe Anton Vasilyev en provenance d'Anglet.
Châlons
Luxembourg
  • Le défenseur Lélian Vix rejoint le tornado en provenance de Strabourg II.
  • Le gardien Adrian Eriksson poursuit l'aventure avec le tornado.
  • Prolongation au tornado du défenseur Nathan Faure-Brac pour une troisième saison.
Mulhouse
  • le défenseur Mathis Guth ne sera plus un membre des scorpions.
Toulouse-Blagnac
  • Le défenseur Loïc Mairal sera de nouveau dans l'effectif des bélougas.
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 16 Mai 2026. - Transferts 2026/2027
 
 
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