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Transferts 2026/2027
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 16 Mai 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 16/05/2026 à 19:00
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Briançon
Les diables rouges signent l'attaquant anglais-canadien
Logan Nielson
en provenance du écossais Fife Flyers.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Cholet
Le défenseur
Lucas Vilain
ne portera plus le maillot des dogs la saison prochaine.
Mont-Blanc
Le défenseur russe
Vitali Teslenko
ne sera plus dans l'effectif des yétis la saison prochaine.
Nantes
Le gardien canadien
William Desmarais
ne sera plus devant le filet des corsaires.
Les corsaires signent le gardien canadien
Ethan Langenegger
sans club la saison dernière.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Annecy
Arrivée chez les chevaliers du lac de l'attaquant russe
Anton Vasilyev
en provenance d'Anglet.
Châlons
Le défenseur
Simon Tagliapietra
reste chez les gaulois.
Luxembourg
Le défenseur
Lélian Vix
rejoint le tornado en provenance de Strabourg II.
Le gardien
Adrian Eriksson
poursuit l'aventure avec le tornado.
Prolongation au tornado du défenseur
Nathan Faure-Brac
pour une troisième saison.
Mulhouse
le défenseur
Mathis Guth
ne sera plus un membre des scorpions.
Toulouse-Blagnac
Le défenseur
Loïc Mairal
sera de nouveau dans l'effectif des bélougas.
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