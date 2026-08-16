Hockey Hebdo
Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs des 15 et 16 août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 16/08/2026 à 19:30 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS
Chamonix  

Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Morzine-Avoriaz  Valence  
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2 

Courbevoie
  • Le gardien Mathieu Jacquemin,en provenance d'Evry-Viry, rejoint l'effectif de l'équipe D2 des Coqs de Courbevoie.
Toulon  
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs des 15 et 16 août 2026. - Transferts 2026/2027
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
← Actualité précédente Mouvements dans les clubs du 14 août 2026. 15/08/2026 à 00:35 Actualité suivante → Mouvements dans les clubs du 17 et 18 aout 2026. 18/08/2026 à 19:15
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.