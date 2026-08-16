Mouvements dans les clubs des 15 et 16 août 2026.

Chamonix
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MAGNUS
Morzine-Avoriaz
Valence
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DIVISION 1
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Courbevoie
DIVISION 2
Toulon
- Le gardien Mathieu Jacquemin,en provenance d'Evry-Viry, rejoint l'effectif de l'équipe D2 des Coqs de Courbevoie.
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