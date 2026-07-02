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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 02 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 02/07/2026 à 19:55 ✍️ Source :
 

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MAGNUS

Angers
  • Le défenseur canadien Neil Manning portera de nouveau le maillot des ducs.
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Caen Dunkerque Epinal Lyon
  • L'attaquant polonais Damian Raczka ne prolonge pas avec les lions.
Mont-Blanc
  • Arrivée chez les yétis du jeune défenseur Baptiste Laussu en provenance d'Anglet.
Valence
  • L'attaquant finlandais Rudi Maarni reste chez les lynx.
  
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DIVISION 2
?
Annecy
  • Arrivée chez les chevaliers du lac du défenseur Cédric Custosse en provenance de Nantes.
Clermont-Ferrand Evry/Viry Luxembourg
  • Le défenseur finlandais Justus Haavanlammi poursuit avec le tornado.
  • Arrivée au tornado de l'attaquant canadien-américain Rowan Miller en provenance du club néerlandais d'Eindhoven.
Montpellier Orléans
  • Les renards signent l'attaquant Axel Clee en provenance de Reims.
Roanne Wasquehal
  • Les lions enrolent l'attaquant Lucas Besson en provenance de Neuilly sur Marne.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 02 Juillet 2026. - Transferts 2026/2027
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