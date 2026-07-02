Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Transferts 2026/2027
← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 02 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 02/07/2026 à 19:55
✍️
Source :
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Angers
Le défenseur canadien
Neil Manning
portera de nouveau le maillot des ducs.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Caen
Prolongation du gardien
Eliot Regnier
chez les drakkars.
Dunkerque
Le jeune défenseur
Timothé Guillemot
intègre l'équipe fanion des corsaires.
Epinal
Le défenseur
Martin Charpentier
prolonge avec les wildcats.
Lyon
L'attaquant polonais
Damian Raczka
ne prolonge pas avec les lions.
Mont-Blanc
Arrivée chez les yétis du jeune défenseur
Baptiste Laussu
en provenance d'Anglet.
Valence
L'attaquant finlandais
Rudi Maarni
reste chez les lynx.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Annecy
Arrivée chez les chevaliers du lac du défenseur
Cédric Custosse
en provenance de Nantes.
Clermont-Ferrand
L'attaquant
Jules Prost
prolonge avec les sangliers.
Evry/Viry
Prolongation du défenseur
Alan Dana
chez les jets.
Le gardien
Rehyann Bouteiller
quitte la formation des jets.
Luxembourg
Le défenseur finlandais
Justus Haavanlammi
poursuit avec le tornado.
Arrivée au tornado de l'attaquant canadien-américain
Rowan Miller
en provenance du club néerlandais d'Eindhoven.
Montpellier
Le défenseur
Swan Nepveu de Villemarceau
reste chez les vipers.
Orléans
Les renards signent l'attaquant
Axel Clee
en provenance de Reims.
Roanne
Resignature chez les renards de l'attaquant
David Fritz-Dreysse
.
Wasquehal
Les lions enrolent l'attaquant
Lucas Besson
en provenance de Neuilly sur Marne.
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
← Actualité précédente
Mouvements dans les clubs du 01 Juillet 2026.
01/07/2026 à 19:05
Actualité suivante →
Mouvements dans les clubs du 03 Juillet 2026.
03/07/2026 à 20:30
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
Se connecter
Créer un compte
trueanal.org
...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales