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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 17 et 18 août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 18/08/2026 à 19:15
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Gap
Le jeune attaquant
Arthur Escallier
rejoint les rapaces en provenance du Mont-Blanc et signe en prêt à Valence.
Grenoble
Le défenseur finlandais
Aleksi Laakso
rejont la formation des bruleurs de loups en provenance du club finlandais du Kiekko-Espoo.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Caen
Le défenseur
Marc-Antoine Pepin
quitte les drakkars et retourne au canada.
Valence
Les lynx obtiennent en prêt l'attaquant
Arthur Escallier
en provenance de Gap.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Mulhouse
Le défenseur
Maxime Deplanque
.annoncé chez les Scorpions ne pourrait finalement pas, pour des raisons personnelles et professionnelles, rejoindre l’équipe pour la saison 2026/2027.
Toulon
Le défenseur
Alexei Kuzkin
quiitte les Boucaniers.
Wasquehal
Les gardiens
Thomas Clef
,
Aymeric Denis
et
Tristan Mareschal
ainsi que l'attaquant
Lucas Clef
ne seront plus dans l'effectif des lions.
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Mouvements dans les clubs des 15 et 16 août 2026.
16/08/2026 à 19:30
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