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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 25 & 26 Juillet 2026.
Hockey sur Glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 26/07/2026 à 19:41
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Angers
Arrivée chez les ducs de l'attaquant
Reid Duke
en provenance du club américain des Florida Everblades (ECHL).
Briançon
Les diables rouges signent l'attaquant américain
Keanu Yamamoto
en provenance du club des Dundee Stars.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Caen
Les jeunes attaquant
Maxime Bertrand
,
Timéo Catherine
,
Mathéo Demarcy
intègrent l'équipe fanion des drakkars.
Lyon
L'attaquant
Antoine Addamo
prolonge pour une seconde saison avec les lions.
Valence
Arrivée chez les lynx de l'attaquant
Sébastien Delemps
en provenance de Neuilly
Villard de Lans
Le jeune défenseur
Izzy Favarin
poursuit l'aventure avec les ours.
Le gardien
Maël Halladj
ne sera plus chez les ours.
Le jeune gardien
Dorian Gaillard
intègre l'équipe fanion des ours.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Courbevoie
Prolongation chez les coqs de l’attaquant
Hugo Heron
.
Toulon
L'attaquant
Matéo Diez
quitte les boucaniers pour rejoindre le club d'Avignon.
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Mouvements dans les clubs du 24 Juillet 2026.
24/07/2026 à 19:23
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