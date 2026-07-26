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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 25 & 26 Juillet 2026.
Hockey sur Glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 26/07/2026 à 19:41 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Angers
  • Arrivée chez les ducs de l'attaquant Reid Duke en provenance du club américain des Florida Everblades (ECHL).
Briançon
  • Les diables rouges signent l'attaquant américain Keanu Yamamoto en provenance du club des Dundee Stars.
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Caen Lyon
  • L'attaquant Antoine Addamo prolonge pour une seconde saison avec les lions.
Valence Villard de Lans  
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2

Courbevoie
  • Prolongation chez les coqs de l’attaquant Hugo Heron.
Toulon
  • L'attaquant Matéo Diez quitte les boucaniers pour rejoindre le club d'Avignon.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 25 & 26 Juillet 2026. - Transferts 2026/2027
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