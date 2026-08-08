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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 8 Août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 08/08/2026 à 19:45 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

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MAGNUS
Club
 

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DIVISION 1
Lyon
  • Maxence Leroux poursuivra l’aventure avec les Lions la saison prochaine.
Villard de Lans 
  • Le jeune attaquant Aidan Perrot-Chafai intègre le groupe grâce à ses bonnes performances en U20 et à ses 20 matchs déjà disputés en Division 1 la saison dernière. 
 
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2

Courbevoie
  • L'attaquant Karl Lacombe quitte les Français Volants Paris pour rejoindre l'effectif de l'équipe D2 des Coqs.
Toulon
  • Les Boucaniers annoncent la prolongation de leur gardien Jason Gibson pour cette nouvelle saison en Division 2.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 8 Août 2026. - Transferts 2026/2027
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