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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 8 Août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 08/08/2026 à 19:45
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Club
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Lyon
Maxence Leroux
poursuivra l’aventure avec les Lions la saison prochaine.
Villard de Lans
Le jeune attaquant
Aidan Perrot-Chafai
intègre le groupe grâce à ses bonnes performances en U20 et à ses 20 matchs déjà disputés en Division 1 la saison dernière.
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DIVISION 2
Courbevoie
L'attaquant
Karl Lacombe
quitte les Français Volants Paris pour rejoindre l'effectif de l'équipe D2 des Coqs.
Toulon
Les Boucaniers annoncent la prolongation de leur gardien
Jason Gibson
pour cette nouvelle saison en Division 2.
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