 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos   fb   instagram   youtube   twitter   RSS
 
 
Ligue Magnus ← Retour
Ligue Magnus
PREPARATION - PROGRAMME de la SEMAINE
PROGRAMME COMPLET des rencontres préparatoires de cette week end (du mercredi 26 et dimanche 30 août)
📅 25/08/2026 à 17:30 ✍️ La rédaction HH Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs

Photo hockey PREPARATION - PROGRAMME de la SEMAINE - Ligue Magnus

 
Mercredi 26 Villard U20 - 20h30 Villard - Gap 0-0
Mercredi 26 Chamonix - 20h00 Chamonix - Aoste (IT) 0-0
Jeudi 27 Amiens U20 Amiens - Caen 0-0
Vendredi 28 Lyon Lyon - Annecy 0-0
Vendredi 28 Bordeaux - 20h15 Bordeaux - Angers 0-0
Vendredi 28 Amiens U20 Amiens - Cergy 0-0
Vendredi 28 TROPHEE Région Sud - Nice - 20h00 Nice - Gap 0-0
Vendredi 28 TROPHEE Région Sud - Marseille- 20h00 Marseille - Briançon 0-0
Samedi 29
Rue de la Limougère - 37230 Fondettes		 TOURS -
Samedi 29 Rouen Rouen - EVH 91 0-0
Samedi 29 Sparkasse arena (IT) - 20h00 Grenoble - Bolzano 0-0
Samedi 29 Notthingham Notthingham - Amiens 0-0
Samedi 29 Cergy - 20h30 Cergy - Rouen 0-0
Dimanche 30 Rouen U20 Rouen - Amiens 0-0
Dimanche 30 Cergy  Cergy - EVH 91 0-0
Dimanche 30 Coventry Coventry - Amiens 0-0
Dimanche 30 Angers - 18h30 Angers - Bordeaux 0-0
Dimanche 30 Sparkasse arena (IT)  Lausanne ou Münich - Grenoble 0-0
Dimanche 30 TROPHEE Région Sud - Gap Gap - Nice 0-0
Dimanche 30 TROPHEE Région Sud - Briançon - 16h30 Briançon - Marseille 0-0

Photo hockey PREPARATION - PROGRAMME de la SEMAINE - Ligue Magnus
RESULTATS et CALENDRIER COMPLET - Cliquer sur l'image
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales
 