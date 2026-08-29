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PREPARATION - RESULTATS et PROGRAMME du week end
PROGRAMME COMPLET des rencontres préparatoires de la semaine (du mercredi 26 et dimanche 30 août)
📅 29/08/2026 à 07:09
✍️ La rédaction HH
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
Mercredi 26
Villard
U20
- 20h30
Villard - Gap
0-0
Mercredi 26
Chamonix - 20h00
Chamonix
- Aoste (IT)
3-2
Jeudi 27
Amiens
U20
Amiens
- Caen
4-0
Vendredi 28
Lyon
Lyon - Annecy
5-1
Vendredi 28
Bordeaux - 20h15
Bordeaux -
Angers
0-1
Vendredi 28
Amiens
U20
Amiens
- Cergy
6-3
Vendredi 28
TROPHEE Région Sud - Nice
- 20h00
Nice
- Gap
3-2
Vendredi 28
TROPHEE Région Sud - Marseille
- 20h00
Marseille
- Briançon
6-0
Samedi 29
Rue de la Limougère - 37230 Fondettes
TOURS
-
Samedi 29
Rouen
Rouen - EVH 91
0-0
Samedi 29
Sparkasse arena (IT) - 20h00
Grenoble - Bolzano
0-0
Samedi 29
Notthingham
Notthingham - Amiens
0-0
Samedi 29
Cergy - 20h30
Cergy - Rouen
0-0
Dimanche 30
Rouen
U20
Rouen - Amiens
0-0
Dimanche 30
Cergy
Cergy - EVH 91
0-0
Dimanche 30
Coventry
Coventry - Amiens
0-0
Dimanche 30
Angers - 18h30
Angers - Bordeaux
0-0
Dimanche 30
Sparkasse arena (IT)
Lausanne ou Münich - Grenoble
0-0
Dimanche 30
TROPHEE Région Sud - Gap
Gap - Nice
0-0
Dimanche 30
TROPHEE Région Sud - Briançon - 16h30
Briançon - Marseille
0-0
RESULTATS et CALENDRIER COMPLET - Cliquer sur l'image
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PREPARATION - RESULTATS de ce W. end
23/08/2026 à 05:45
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