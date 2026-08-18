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PREPARATION - Rouen s'est incliné face au HC Ajoie
Calendrier et résultats des rencontres préparatoires de cette semaine (du lundi 17 au vendredi 21 août)
📅 18/08/2026 à 02:44
✍️ La rédaction / cs
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
Date
Lieu et heure
Equipes
score
Lundi 17
Coupe des Bains Yverdon
Ajoie
- Rouen
5-1
(2-0 1-1 2-0)
Mardi 18
Chamonix - 20h00
Chamonix - Sierre
0-0
Mercredi 19
7 Rue Charles Darwin - 38400 Saint-Martin-d'Hères
GRENOBLE
Mercredi 19
Coupe des Bains Yverdon
Fribourg - Rouen
0-0
Jeudi 20
Amiens
U20
Amiens - Cergy
0-0
Vendredi 21
Coupe des Bains Yverdon
Lausanne - Rouen
0-0
Vendredi 21
Sierre
Sierre - Chamonix
0-0
Vendredi 21
Anglet - 20h00
Anglet - Bordeaux
0-0
Vendredi 21
Grenoble - 19h00
Grenoble - La Chaux de fond
0-0
Vendredi 21
TROPHEE Région Sud B
- Gap - 20h00
Gap - Briançon
0-0
Vendredi 21
TROPHEE Région Sud A
- Nice - 20h00
Nice - Marseille
0-0
Calendrier complet - Cliquer sur l'image
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