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PREPARATION - Rouen s'est incliné face au HC Ajoie
Calendrier et résultats des rencontres préparatoires de cette semaine (du lundi 17 au vendredi 21 août)
📅 18/08/2026 à 02:44 ✍️ La rédaction / cs Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
Photo hockey PREPARATION - Rouen s

 
Date Lieu et heure Equipes score
Lundi 17   Coupe des Bains Yverdon Ajoie - Rouen 5-1 (2-0 1-1 2-0)
Mardi 18 Chamonix - 20h00 Chamonix - Sierre 0-0
Mercredi 19
7 Rue Charles Darwin - 38400 Saint-Martin-d'Hères		 GRENOBLE  
Mercredi 19 Coupe des Bains Yverdon Fribourg - Rouen 0-0
Jeudi 20 Amiens U20 Amiens - Cergy 0-0
Vendredi 21 Coupe des Bains Yverdon Lausanne - Rouen 0-0
Vendredi 21 Sierre Sierre - Chamonix 0-0
Vendredi 21 Anglet - 20h00 Anglet - Bordeaux 0-0
Vendredi 21 Grenoble - 19h00 Grenoble - La Chaux de fond 0-0
Vendredi 21 TROPHEE Région Sud B - Gap - 20h00 Gap - Briançon 0-0
Vendredi 21 TROPHEE Région Sud A - Nice - 20h00 Nice - Marseille 0-0

Photo hockey PREPARATION - Rouen s
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