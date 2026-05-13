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|Hockey Mineur : Villard-de-Lans (Les Ours)
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|Hockey sur glace - Stage d'été à Villard - U9, U11, U13 et U15
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|Stages d'été chez les Ours de Villard-de-Lans pour les U9,U11,U13 et U15.
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|Source : Lres Ours de Villard de lans / jz
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La rédaction HH
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 13/05/2026 à 17:45
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PARTICIPER AU STAGE D'ÉTÉ ORGANISÉ PAR
LE CLUB DES OURS
Catégories :
U9/U11
27 au 31 juillet
U13/U15
03 au 07 août
PROGRAMME :
Entraînements glace
Hors glace
Séance vidéo
Activité de plein air
Match
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