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Hockey Mineur : Villard-de-Lans (Les Ours)
Hockey sur glace - Stage d'été à Villard - U9, U11, U13 et U15
 
Stages d'été chez les Ours de Villard-de-Lans pour les U9,U11,U13 et U15.
 
Source : Lres Ours de Villard de lans / jz La rédaction HH
Posté par Hockey Hebdo le 13/05/2026 à 17:45
PARTICIPER AU STAGE D'ÉTÉ ORGANISÉ PAR
LE CLUB DES OURS

Catégories

U9/U11 ➡ 27 au 31 juillet
U13/U15 ➡ 03 au 07 août
 
Pour s'inscrire, téléchargez la plaquette sur notre site internet, à envoyer rempli à

lesours.stage.tournoi@gmail.com 

La plaquette du STAGE

PROGRAMME :
 
? Entraînements glace
?️ Hors glace
? Séance vidéo
? Activité de plein air
? Match

Photo hockey Stage d


 
Photo hockey Stage d
 
 
 
 
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