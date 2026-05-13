Hockey Mineur : Villard-de-Lans (Les Ours) Hockey sur glace - Stage d'été à Villard - U9, U11, U13 et U15 Stages d'été chez les Ours de Villard-de-Lans pour les U9,U11,U13 et U15. Source : Lres Ours de Villard de lans / jz La rédaction HH Posté par Hockey Hebdo le 13/05/2026 à 17:45 Tweeter PARTICIPER AU STAGE D'ÉTÉ ORGANISÉ PAR

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U9/U11 27 au 31 juillet

U13/U15 03 au 07 août

U9/U1127 au 31 juilletU13/U1503 au 07 août Pour s'inscrire, téléchargez la plaquette sur notre site internet, à envoyer rempli à



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