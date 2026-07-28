Division 1 : Strasbourg (L'Etoile Noire)

STRASBOURG - Programme de PrÃ©paration

Calendrier des matchs de prÃ©paration Ã la saison 2026-2027 de l'Etoile Noire de Strasbourg. Au programme Mechelen x3 (Bel), Franches Montagnes (Ch), Luxembourg, Epinal ...