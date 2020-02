Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Ajoie vs Davos 7 - 3 (2-0 2-2 3-1) Le 02/02/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Ajoie ] [ Davos ] Ajoie prend la Coupe ! Gary Sheehan et ses hommes rentreront avec la Coupe de Suisse en Ajoie. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 03/02/2020 à 00:57 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Il a survécu à... Wiki-Münsingen (2-8), Lausanne (4-3 ap), Zürich (6-3) et Bienne (4-3), le HC Ajoie fait face à son destin. En déplacement, le HC Davos, qui a cloué Frauenfeld (0-12), Lugano (2-1 tab), Bern (4-3 ap) et Rapperswil-Jona (1-4,



Le Voyeboeuf de Porrentruy ne pouvant accueillir finale de cette Swiss Ice Hockey Cup 2019-2020, il a été déterminé que la Vaudoise Aréna, antre du Lausanne HC, des Prilly Black Panthers, des Renens Vipers, des Jeux olympiques de la Jeunesse (

galerie photos ), joue sa deuxième finale de Coupe ( article ).Le Voyeboeuf de Porrentruy ne pouvant accueillir finale de cette Swiss Ice Hockey Cup 2019-2020, il a été déterminé que la Vaudoise Aréna, antre du Lausanne HC, des Prilly Black Panthers, des Renens Vipers, des Jeux olympiques de la Jeunesse ( notre article ) et des Mondiaux 2020, recevra ce duel. Les deux équipes et leurs supporters y sont prêts à écrire l'histoire, accueillis par la Nouvelle Rauracienne et le Cantique suisse. COMPOSITION DES EQUIPES

HC Ajoie: Wolf/Aebi; Pouilly, Ryser, Birbaum, Hauert C, Dotti, Casserini, Pilet, Macquat; Schmutz, Devos, Hazen, Joggi, Privet, Huber, Müller, Frossard, Thibaudeau, Arnold, Mäder, Staiger

Entraîneur: Gary Sheehan

Absents: -



HC Davos: S. Aeschlimann/van Pottelberghe; Jung, du Bois, Guerra, Nygren, Stoop, Kienzle, Frehner, Barandun; Ambühl C, Corvi, Herzog, Tedenby, Lindgren, Palushaj, Egli, M. Aeschlimann, Meyer

Entraîneur: Christian Wohlwend

Absents: D. Wieser, Paschoud, Bader, Baumgartner, Buchli (blessés), Heinen (surnuméraire), Kortin, Canova, Glarner, Portmann (club-ferme)

Stéphane Ducret Les premières minutes ne parviennent pas à partager les deux équipes, malgré les tentatives d'Aaron Palushaj (2e) et la pression mise sur la défense ajoulote par le 2e bloc offensif grison (2e;3e). Même en supériorité numérique à la 4e minute, ni Corvi, ni Palushaj, ni Hischier ne trouvent l'issue. Peine est perdue, car la formation de Gary Sheehan ouvre la marque en power-play, grâce à Mathias Joggi à 08:37, assisté par Jonathan Hazen. Rythmé par les pénalités, cette première partie l'est. C'est à nouveau dans une supériorité numérique (pour surnombre), que Reto Schmutz trouve la faille sur le poteau droit de Sandro Aeschlimann. Il a bien été aidé par Philip-Michael Devos et Jonathan Hazen (10:17). La seconde partie du T1 permet tout de même quelques offensives du HCD en infériorité. Chris Egli peut se présenter seul et Andres Ambühl également, accompagné de Magnus Nygren, devant Tim Wolf qui dit "Non!" à plusieurs reprises. Le premier Vingt est clot: 2-0, avantage: Domicile.



La seconde période aura davantage d'effets sur le public... Alain Birbaum, d'un maître tir à la ligne bleue triple l'avantage des Vouivres, 21:30, toujours en avantage numérique. Le HCA maîtrise une période un peu plus difficile, faisant face à un box-play sans changements, les Grisons se montrant très dangereux (25e). Les possibilités "offertes" par le HC Davos se concrétisent à nouveau, Fabrice Herzog s'en va pour deux minutes à 28'59'' et Mathias Joggi offre le 4-0, 21 secondes plus tard, ne laissant pas passer un rebond d'Aeschlimann (mention d'aide attribuée à Jonathan Hazen et Philip-Michael Devos). Assurer ses arrières, ce qu'Ajoie manquera de faire exactement 35 secondes après... Perttu Lindgren peut servir Luca Hischier et Tim Wolf est battu une première fois. Un peu plus soudé, Davos marque au bon moment: à la mi-match (29:53). Plusieurs échappées de part et d'autre garnissent ce deuxième Vingt, mais il y en a une qui sera fatale aux hommes de Gary Sheehan, celle de Samuel Guerra qui offre le puck à Mattias Tedenby, laissé seul à la ligne bleue ajoulote. Tedenby peut ajuster Wolf une seconde fois (39:14) et terminer ce tiers de la plus belle des manières. Le score est de 4-2 et il reste encore 20 minutes.



Le T3, débute sur un engagement gagné par le n°17 Finlandais Perttu Lindgren, mais la construction en zone adverse est sabordée par les Ajoulots qui n'ont pas fini de se battre sur chaque puck. Les pucks commencent à se perdre, Devos s'en va sur le banc et Félicien du Bois trouve le poteau (45e). Une mauvaise communication entre Thibault Frossard et son ailier coûte un revirement davosien, pour lequel Wolf a dû s'interposer (48e). S'en suit un avantage des Jaunes et Bleus qui dure suffisamment longtemps pour que le portier du HCA abdique durant un déplacement, Marc Wieser trouvant le bon angle, sur passe de Luca Hischier (49:15, 4-3). Le temps-mort demandé par Ajoie a son effet et, bizzarement, l'issue de cette partie se trouvera à nouveau dans les situations spéciales. Mattias Tedenby va chauffer le banc à 52:11 et Thibault Frossard "troue" Sandro Aeschlimann une cinquième fois, juste en-dessus de l'épaule, aidé par Kevin Ryser. En face, Tim Wolf fait face à plusieurs assauts du HCD (55e). C'est dans un trou de souris que P-M Devos achève un 2 contre 1, aidé par Jonathan Hazen (56:15). Tentant le tout pour le tout Christian Wohlwend commande un time-out, inefficace,. Sandro Aeschlimann sort de sa cage, mais six Grisons (sauf Tedenby, qui trouve la mitaine de Wolf) n'arrêteront pas Reto Schmutz dans son second but du soir, dans la cage vide (58:49), aidé par... Jonathan Hazen et Philip-Michael Devos.



La voie romande de la Coupe de Suisse est à présent tracée par le HC Ajoie. Capitaine Hauert et ses coéquipiers ramènent dans la partie francohpone, un trophée qui a été gagné par un Romand pour la dernière fois en 1972 (Genève-Servette). "Unissez-vous, fils de la Rauracie et donnez-vous la main, et donnez-vous la main !" chantait l'hymne de la République et Canton du Jura, c'est ce qui a été fait. À Porrentruy et dans le Jura, la nuit sera longue.



Ajoie se prépare à affronter le HC La Chaux-de-Fonds, pour la dernière journée, mardi 11 février. La place en play-offs est déjà assurée pour la formation basée à Porrentruy. Davos (quatrième, pas encore en play-offs) recevra, dimanche prochain, les Lakers de Rapperswil-Jona.

HC Ajoie: Tim Wolf

HC Davos: Matthias Tedenby



Beaucoup plus inquiété que son homologue (25-41), le portier du HCA a fait preuve d'une mitaine et d'un placement exemplaires. Ses défenseurs pouvaient compter sur lui, en cas de coup de mou.​







