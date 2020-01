Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Allemagne (GER) vs Suède (SWE) 2 - 7 (0-0 1-4 1-3) Le 18/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Allemagne (GER) ] [ Suède (SWE) ] Irrésistible Tre Kronor L’Allemagne fait son entrée dans ces JOJ 2020 face à une Suède victorieuse hier après-midi. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 18/01/2020 à 14:07 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Elizabeta Kolchina, Hollie Neenan et Kristyna Hajkova, Anastasiia Kurashova, Buts :

Germany :

Sweden : Pénalités 5x1:30 contre Germany 3x1:30 contre Sweden



Yves Seira Tuva Kandell et ses collègues ont fait le nécessaire C’est après 27 secondes que le premier trio offensif suédois Hall-Perjus-Hjalm inquiète Felicity Luby, mais la très solide gardienne et sa défense ne laissent rien passer. Ni les essais de Hall, ni les incursions d’Ella Jamsen n’aboutiront à une ouverture du score. Les Suédoises n’arrivent pas à compromettre le travail défensif allemand, Charlott Schaffrath et ses coéquipières répondent présentes, tant à 5 contre 5, qu’en infériorité numérique. Il faudra attendre la 12e minute et une supériorité numérique allemande pour voir les trois premiers tirs sur Tindra Oknefjell, par Svenja Voigt et ses ailières.



À force de travail, Luby cède à la 17e minute, suite à un rebond provoqué par Ida Karlsson et inscrit par Julia Perjus. Cette situation se répète à la 24e minute. La défense germanique faiblit et encaisse 2 buts en l’espace d’une minute (23:31, 24:45) par Beatrice Hjalm et Pandora Natby. Les joueuses de Daniel Bartell surprennent la gardienne de la Tre Kronor et enfoncent le 1-3, à 03:43 de la fin du T2, c’est Svenjia Voigt qui s’en fait l’auteure. À 28:09, Linnea Adelbertsson est trop rapide derrière la cage de Luby et inscrit le 1-4.



Ne comptant pas en rester là, Beatrice Hjalm offre un 5e but à la Suède, après 11 secondes dans la 3e période. L’espoir n’est pas terni pour Voigt qui ramène le score à 2-5, déviant un tir de Renee Heyer à la 34e. À deux reprises, les Allemandes tendent à inscrire un 3e goal, mais Frida Simonsen était là… devant Luby et a pu loger le puck dans la lucarne… Etat des lieux à 7 minutes de la fin : 2-6. Nicole Hall en terminera les döbats à la 41e. Décidément, ce n’est pas un match pour l’Allemagne. Point positif pour les Aigles : La dernière minute en infériorité numérique n’aura pas eu de conséquence.



Gardienne Hockey Hebdo: Tindra Oknefjell

Rosters

En inscrivant 7 goals en 34 tirs à l'Allemagne, la Suède peut donc légitimement prendre la tête du groupe A, devant la Slovaquie. Cette même Slovaquie jouera l’Allemagne dimanche à 17h00, pour la deuxième place. C’est après 27 secondes que le premier trio offensif suédois Hall-Perjus-Hjalm inquiète Felicity Luby, mais la très solide gardienne et sa défense ne laissent rien passer. Ni les essais de Hall, ni les incursions d’Ella Jamsen n’aboutiront à une ouverture du score. Les Suédoises n’arrivent pas à compromettre le travail défensif allemand, Charlott Schaffrath et ses coéquipières répondent présentes, tant à 5 contre 5, qu’en infériorité numérique. Il faudra attendre la 12minute et une supériorité numérique allemande pour voir les trois premiers tirs sur Tindra Oknefjell, par Svenja Voigt et ses ailières.À force de travail, Luby cède à la 17minute, suite à un rebond provoqué par Ida Karlsson et inscrit par. Cette situation se répète à la 24minute. La défense germanique faiblit et encaisse 2 buts en l’espace d’une minute (23:31, 24:45) paret. Les joueuses de Daniel Bartell surprennent la gardienne de la Tre Kronor et enfoncent le 1-3, à 03:43 de la fin du T2, c’estqui s’en fait l’auteure. À 28:09,est trop rapide derrière la cage de Luby et inscrit le 1-4.Ne comptant pas en rester là,offre un 5but à la Suède, après 11 secondes dans la 3période. L’espoir n’est pas terni pourqui ramène le score à 2-5, déviant un tir de Renee Heyer à la 34. À deux reprises, les Allemandes tendent à inscrire un 3goal, maisétait là… devant Luby et a pu loger le puck dans la lucarne… Etat des lieux à 7 minutes de la fin : 2-6.en terminera les döbats à la 41. Décidément, ce n’est pas un match pour l’Allemagne. Point positif pour les Aigles : La dernière minute en infériorité numérique n’aura pas eu de conséquence.En inscrivant 7 goals en 34 tirs à l'Allemagne, la Suède peut donc légitimement prendre la tête du groupe A, devant la Slovaquie. Cette même Slovaquie jouera l’Allemagne dimanche à 17h00, pour la deuxième place. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo