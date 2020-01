Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Jeux olympiques Hockey sur glace - JOJ 2020: Rosters Hockey Hommes/Femmes Lausanne 2020 a annoncé les rosters des 11 nations engagées dans les tournois à 2x6 équipes de hockey sur glace. Source : Lausanne 2020 Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 14/01/2020 à 12:45 Tweeter Yves Seira (archives) Pour les compétitions de hockey sur glace (tournoi à 6 équipes) aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 (204 athlètes engagés (17 par fédération, âgés de 14 à 16 ans), à deux jours du début :

Femmes Hommes Suisse Alizée Aymon Alessia Bachler

Louana Bigler

Annic Buchi

Margaux Favre

Elena Gaberell

Nadia Haner

Nina Harju

Chiara Kehl

Lenni Koschuh

Renée Lendi

Alina Marti

Jana Peter

Lisa Poletti

Vanessa Schmid

Sandra Schmidt

Jade Surdez

Suisse

Alessio Biglieri

Lian Bichsel

Mattia Comolli

Rodwin Dionicio

Louis Fullemann

Noah Greuter

Pascal Kilchenmann

Robin Leibriz

Andrin Locher

Finn Naber

Timour Namalgue

Yannic Offner

Mattheo Reinhard

Thierry Schild

Jonas Taibel

Lukas Wyser

Valentino Zaetta

Suède

Linnea Adelbertsson

Anna Andersson

Pusle Dyring-Andersen

Nicole Hall

Beatrice Hjalm

Ella Jamsen

Tuva Kandell

Ida Karlsson

Klara Kenttala

Olivia Klaar

Pandora Natby

Tindra Oknefjell

Julia Perjus

Linnea Pettersson Dove

Frida Simonsen

Ebba Svensson Traff

Alice Wallin

Ru ss ie

Danila Byzov

Kirill Dolzehnkov

Artyom Duda

Danil Grigoriev

Mikhail Gulyayev

Sergei Ivanov

Kirill Kudryavtsev

Ilya Kvochko

Vyacheslav Malov

Andrei Malyavin

Matvei Michkov

Ivan Miroshnichenko

Sergei Murashov

Ilya Rogovski

Nikita Ryzhov

Adel Safin

Vladislav Sapunov Slov aq uie

Tereza Belkova

Zuzana Dobiasova

Ema Donovalova

Hana Fancovicova

Lea Giertlova

Lea Glosikova

Nina Hudakova

Laura Jancsoova

Nikola Janekova

Barbora Kapicakova

Viktoria Kucerova

Simona Mackova

Laura Medvidova

Maria Nemcekova

Kristina Slovakova

Lily Stern

Emma Bianka Zivakova

Eta ts-Un is

Vinny Borgesi

Gavin Brindley

Hunter Brzustewicz

Seamus Casey

Ryan Chesley

Tyler Duke

Maddox Fleming

Cutter Gauthier

Isaac Howard

Lane Hutson

Cruz Lucius

Rutger McGroarty

Frank Nazar III

Dylan Silverstein

Arthur Smith

Jimmy Snuggerud

Charlie Stramel

République tchèque

Barbora Bartakova

Natalie Brichova

Adriana Dubova

Aneta Dyckova

Lucie Gruntova

Michaela Hesova

Eliska Hotova

Anezka Hracova

Barbora Hromadkova

Tereza Maskova

Marketa Mazancova

Anna Jirina Pavlasova

Tereza Pistekova

Andrea Trnkova

Anna Vanickova

Karolina Veverkova

Adela Wojnarova

Canada

Justin Cote

Nate Danielson

Dylan Ernst

Adamo Fantilli

Vincent Filion

Pano Fimis

Conor Geekie

Cedrick Guindon

Matthew Jovanovic

Mats Lukas Lindgren

Paul Lundwinski

Tristan Luneau

Denton Mateychuk

Ty Nelson

Matthew Savoie

Antonin Verreault

Noah Warren Allem agne

Leonie Bottcher

Kim Burge

Lilianne Gottfried

Katharina Hackelsmiller

Rennee Heyer

Chanel Hofverberg

Julia Kohberg

Lola Liang

Felicity Luby

Celine Mayer

Charlott Schaffrath

Leni Schmidt

Chiara Schultes

Maya Stober

Lily Tesiter

Sofia Thierolf

Svenja Voigt

Finlande

Thomas Gronlund

Otto Heinonen

Otto Hokkanen

Tuomas Hynninen

Aleksanteri Kaskimaki

Joakim Kemell

Niklas Kokko

Kasper Kulonummi

Elmeri Laakso

Jere Lassila

Topias Leinonen

Tommi Mannisto

Mika Monkkonen

Jani Nyman

Topi Ronni

Otto Salin

Santeri Sulku Japon

Yuka Chujo

Yuzuyu Fuji

Nao Fukuda

Komomo Ito

Makoto Ito

Minami Kamada

Kaaya Komoto

Nagomi Murakami

Rio Noro

Riri Noro

Reina Sato

Hina Shimokumai

An Shinoda

Himari Suzuki

Masaki Tanabe

Kyoka Tsutsumi

Harua Umemori

Danemark

Anton Mikkelsen Als

Victor Gade

Jonas Karup Haugaard

Gustav Lykke Jonassen

Ansen Charles Thomas King

Edvard Anders Lundmark

Oliver Olof Marklund

Magnus Remmer Mortensen

Oscar Fisker Molgaard

Christopher Holm Mulberg

Mathias John Just Petersen

Osker Just Petersen

Sebastian Maddock Rasmussen

Albert Uggerhoj Schioldan

Anton Ibman Stenbajjen

Liam Svendsberget-Kruse

Oliver Villadsen



© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











