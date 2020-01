Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Jeux olympiques JOJ 2020: Hockey 3c3, Explications, galerie et résultats Ce nouveau format proposé par l'IIHF, le hockey à 3 contre 3 en nations mixtes se présente pour la 1ère fois dans le cadre des 3e Jeux Olympiques de la jeunesse. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 13/01/2020 à 11:45 Tweeter Yves Seira (archives) 8 équipes de 3 contre 3 (nations mixtes) s'affronteront dans le cadre de Lausanne 2020 du 10 au 15 janvier. Deux équipes jouent en même temps, 3x16 minutes sur les deux zones défensives.



Selon Steve Dreyfus, directeur des opérations Hockey sur glace aux JOJ 2020 (interview à venir), c’est le côté technique qui a été privilégié pour la sélection des 11 joueurs et 2 gardiens par équipe. Le jeu est sans contact sera rapide et dynamique, avec changement de gardien volant toutes les 8 minutes. Il précise : il s’agit d’un test de l'IIHF, prenant pour exemple le basket à 3c3, repris aux JO de Buenos Aires.



Les pays suivants sont représentés par 42 sportifs et 35 sportives : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bulgarie, Chine, Croatie, République tchèque, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Hong Kong, Hongrie, Italie, Japon, Kazakhstan, Corée du Sud, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Qatar, Roumanie, Russie, Singapour, Slovénie, Serbie, Suisse, Slovaquie, Suède, Turkménistan, Taïpeï (Taïwan), Turquie et Ukraine.

Yves Seira (archives) Votre rédaction suisse est sur place pour vous offrir quelque galeries photos, « Colour of the Day » et classement ! Pour la galerie photos du tournoi à 3 contre 3, cliquez sur l'image ci-dessous. Elle sera garnie, au fur et à mesure. RESULTATS ET CLASSEMENT Hommes Femmes Colour Of The Day 10 janvier 2020 Jaune 5-10 Vert

Brun 13-11 Noir

Rouge 6-8 Orange

Gris 9-8 Bleu Jaune 12-4 Vert

Brun 6-7 Noir

Rouge 4-6 Orange

Gris 7-9 Bleu Brun (19 buts) 11 janvier 2020 Jaune 8-11 Gris

Noir 9-12 Rouge

Vert 8-6 Brun

Bleu 1-12 Orange

Bleu 8-14 Noir

Jaune 8-9 Orange

Rouge 8-9 Vert

Brun 16-6 Gris Jaune 11-5 Gris

Noir 5-4 Rouge

Vert 4-6 Brun

Bleu 7-4 Orange

Bleu 8-4 Noir

Jaune 8-3 Orange

Rouge 7-9 Vert

Brun 7-9 Gris Brun (35 buts) 12 janvier 2020 Orange 10-14 Brun

Vert 11-6 Bleu

Noir 19-7 Jaune

Rouge 9-13 Gris

Rouge 11-5 Brun

Gris 6-14 Vert

Noir 8-14 Orange

Bleu 8-13 Jaune Orange 4-10 Brun

Vert 3-5 Bleu

Noir 7-2 Jaune

Rouge 5-8 Gris

Rouge 11-7 Brun

Gris 4-9 Vert

Noir 7-3 Orange

Bleu 5-8 Jaune Noir (41 buts) 13 janvier 2020 En cours En cours

Classement Hommes courant 13 janvier

1. Vert / +21

2. Rouge / +4

3. Brun / +8

4. Rouge / +10

5. Noir / +15

6. Gris / -18

7. Jaune / -12

8. Bleu / -28



Classement Femmes courant 13 janvier

1. Jaune / +8

2. Bleu / +2

3. Orange / +2

4. Noir/ +1

5. Brun / -1

6. Gris / -2

7. Rouge / -2

