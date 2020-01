Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Jeux olympiques Hockey sur glace - JOJ 2020: 2 Français en Or ! Ils se nomment Nathan Nicoud et Ludmilla Bourcet et ont gagné la médaille d'or avec leurs équipes respectives dans le cadre du 1er tournoi de hockey à 3 contre 3, aux 3es Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse ! Nausikaa Clement termine ses JOJ avec une médaille d'argent et Hugo Galvez rentrera avec une médaille de bronze. Source : Lausanne 2020 Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 15/01/2020 à 20:34 Tweeter Yves Seira (archives) Les Jaunes sont en Or ! Les finales des compétitions en nations mixtes de hockey sur glace à Lausanne 2020 ont eu lieu aujourd'hui et en battant leurs opposants du jour, l'équipe féminine Jaune et l'équipe masculine se sont parés d'or !



Anke Steeno (Belgique), Eva Aizpurua (Espagne), Ludmilla Bourcet (France), Elisa Innocenti (Italie), Katya Blong (Nouvelle-Zélande), Iris van Houten (Pays-Bas), Zuzan Trnkova (République tchèque), Luisa Wilson (Mexique), Seoyoon Shin (Corée du Sud), Leonie Bottcher (Allemagne), Nora Pollestad (Norvège), Nubys Aeschlimann (Suisse), et Magdalena Luggin (Autriche) sont les 13 filles à être couronnées de la première édition de cette formule à 3 contre 3.



Chez les garçons, ce sont Nicolas Elgas (Luxembourg), Artyom Pronichin (Russie), Nathan Nicoud (France), Volodymyr Troshkin (Ukraine), Pablo Gonzalet (Espagne), Maks Percic (Slovénie), Yau Yam (Hong Kong), Alessandro Segafredo (Italie), Mark Potsinok (Estonie), Patrik Dalen (Norvège), Ilya Korzun (Biélorussie), Stepan Malecek (République tchèque) et Levente Hegedus (Hongrie) qui rajoutent une ligne dans leur CV sportif.



