Jeux olympiques Hockey sur glace - JOJ 2020: 3 Français en finales ! Les affiches finales des compétitions de hockey à 3c3 sont connues ! Source : Lausanne 2020 Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 14/01/2020 à 18:30 Yves Seira (archives) La dernière phase du tournoi de hockey sur glace à 3 contre 3 (JOJ 2020, aura lieu ce mercredi 15 janvier.



Les équipes masculines Brun et Noir se disputeront la médaille de bronze, les équipes féminines Bleu et Brun feront de même. Les Vert et Rouge (gaçons) et Noir et Jaune (filles) auront à batailler pour l'or.



Parmi les Olympien,-nes qui joueront les finales, on retrouve plusieurs Hong-Kongais,-es, Français,-es et Suisses, Italien,-nes, Croates, Russes, Néo-Zélandais,-es, Slovaques...



Qui sont les 104 jeunes athlètes encore engagés ?



MASCULIN

Brun

Luka Banek (Croatie)

Sai Lake (Australie)

Hugo Galvez (France)

Chuo Xi Elvis Hsu (Hong Kong)

Axel Ruski-Jones (Nouvelle-Zélande)

Marlon Dacunto (Allemagne)

Erik Potsinok (Estonie)

Evan Nauth (Grande-Bretagne)

Artur Seniut (Lituanie)

Matyas Sapovaliv (République tchèque)

Milan Ivady (Hongrie)

Rastislav Elias - gardien (Slovaquie)

Sebastian Aarsund - gardien (Norvège)



Noir

Junior Esposito (Argentine)

Lukas Floriantschitz (Autriche)

Kerem Alsan (Turquie)

Yaroslav Labutkin (Russie)

Jiacong Yu (Chine)

Corne van Stuijvenberg (Pays-Bas)

Wataru Suzuki (Japon)

Adam Sykora (Slovaquie)

Dominik Pavlata (République tchèque)

Linas Dedinas (Lituanie)

Daniel Karpovich (Biélorussie)

Kalle Varis - gardien (Finlande)

Matthias Rindone - gardien (Italie)



Vert

Nicolas Elgas (Luxembourg)

Artyom Pronichin (Russie)

Nathan Nicoud (France)

Volodymyr Troshkin (Ukraine)

Pablo Gonzalet (Espagne)

Maks Percic (Slovénie)

Yau Yam (Hong Kong)

Alessandro Segafredo (Italie)

Mark Potsinok (Estonie)

Patrik Dalen (Norvège)

Ilya Korzun (Biélorussie)

Stepan Malecek - gardien (République tchèque)

Levente Hegedus - gardien (Hongrie)



Rouge

Juho Lukkari (Finlande)

Denys Pasko (Ukraine)

Wei-Yu Lin (Taïwan)

Aleks Menc (Pologne)

Matija Dinic (Serbie)

Peter Repcik (Slovaquie)

Mack Stewart (Grande-Bretagne)

Dylan Wesseling (Pays-Bas)

Tjas Lesnicar (Slovénie)

Sander Selvaer (Norvège)

Jan Hornecker (Suisse)

Matthias Bittner - gardien (Allemagne)

Mael Halladj - gardien (France)



Yves Seira (archives) L'équipe féminine Jaune est en finale !

FÉMININS

Bleu

Sidre Ozer (Turquie)

Valerie Christman (Suisse)

Anna Kot (Pologne)

Maria Runevska (Bulgarie)

Mirren Foy (Grande-Bretagne)

Zuzana Dubiasova (Slovaquie)

Yana Krasheninina (Russie)

Maya Stober (Allemagne)

Regina Metzler (Hongrie)

Karolina Hengelmuller (Autriche)

Nikki Sharp (Australie)

Yuna Kusama - gardienne (Japon)

Aya Juhl Petersen - gardienne (Danemark)



Brun

Arwaen Nylaander (Slovénie)

Julia Termens (Espagne)

Nausikaa Clement (France)

Ximena Gonzalez (Mexique)

Riko Matsumoto (Japon)

Roos Karst (Pays-Bas)

Celine Mayer (Allemagne)

Barbora Bartakova (République tchèque)

Tallulah Bryant (Nouvelle-Zélande)

Alicja Sowa (Pologne)

Marja Asako Linzbichler (Autriche)

Ivana Latkova - gardienne (Slovaquie)

Daniella Emilie Lauritzen Pizarro - gardienne (Norvège)



Noir

Angelina Hurschler (Suisse)

Courtney Mahoney (Australie)

Xinyue Zhang (Chine)

En-Ni Chang (Taïwan)

Alicja Mota (Pologne)

Nikola Janekova (Slovaquie)

Amy Robery (Grande-Bretagne)

Daria Petrova (Russie)

Kimberly Collard (Pays-Bas)

Luca Marton (Hongrie)

Reina sato (Japon)

Emilia Kyrkko - gardienne (Finlande)

Carlotte Regine - gardienne (Italie)



Jaune

Anke Steeno (Belgique)

Eva Aizpurua (Espagne)

Ludmilla Bourcet (France)

Elisa Innocenti (Italie)

Katya Blong (Nouvelle-Zélande)

Iris van Houten (Pays-Bas)

Zuzan Trnkova (République tchèque)

Luisa Wilson (Mexique)

Seoyoon Shin (Corée du Sud)

Leonie Bottcher (Allemagne)

Nora Pollestad (Norvège)

Nubys Aeschlimann - gardienne (Suisse)

