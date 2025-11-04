 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - : Angers vs Cergy-Pontoise
3-2
 
Le 22/08/2025
Ice parc d'Angers
Angers  ] Cergy-Pontoise ]
Amical - Angers s'imposent face à Cergy
 
Retour PHOTOS de la rencontre préparatoire à la saison 2025-2026 du 22 août 2025 qui a vue les Ducs d'Angers s'imposer à domicile face au Jokers de Cergy-Pontoise .
 
Ice parc d'Angers, Hockey Hebdo Photographe ©Guillaume Munin le 29/08/2025 à 05:00
FICHE TECHNIQUE

Buts :
Angers :
Cergy-Pontoise :


 
 

  
            
 
      
 

 
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 