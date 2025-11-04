Accueil
Hockey sur glace - : Angers vs Cergy-Pontoise
3
-
2
Le 22/08/2025
Ice parc d'Angers
[
Angers
]
[
Cergy-Pontoise
]
Amical - Angers s'imposent face à Cergy
Retour PHOTOS de la rencontre préparatoire à la saison 2025-2026 du 22 août 2025 qui a vue les Ducs d'Angers s'imposer à domicile face au Jokers de Cergy-Pontoise .
Ice parc d'Angers, Hockey Hebdo
Photographe ©Guillaume Munin le 29/08/2025 à 05:00
FICHE TECHNIQUE
Buts
:
Angers :
Cergy-Pontoise :
25 PHOTOS
Photographe : © Guillaume Munin
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe : © Guillaume Munin
Photographe : © Guillaume Munin
Photographe : © Guillaume Munin
Photographe : © Guillaume Munin
