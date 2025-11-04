 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - : Angers vs Patriotes Université Québec Trois-Rivières
1-3
(0-0 1-2 0-1)
Le 26/08/2025
Ice parc d'Angers
Angers  ] Patriotes Université Québec Trois-Rivières ]
Amical - Les Patriotes s'imposent à Angers
 
Retour PHOTOS et RESUME VIDEO de la rencontre préparatoire à la saison 2025-2026 qui a vue les Patriotes de Trois Rivières s'imposer chez les Ducs d'Angers.
 
Ice parc d'Angers, Hockey Hebdo © Guillaume Munin / Magnus TV le 29/08/2025 à 11:45
FICHE TECHNIQUE

Buts :
Angers :
Trois-Rivières :


   




VIDEO réalisée par
 
 
 

  
            
 
      
 

 
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 