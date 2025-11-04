Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Hockey sur glace - : Angers vs Patriotes Université Québec Trois-Rivières
1
-
3
(0-0 1-2 0-1)
Le 26/08/2025
Ice parc d'Angers
[
Angers
]
[
Patriotes Université Québec Trois-Rivières
]
Amical - Les Patriotes s'imposent à Angers
Retour PHOTOS et RESUME VIDEO de la rencontre préparatoire à la saison 2025-2026 qui a vue les Patriotes de Trois Rivières s'imposer chez les Ducs d'Angers.
Ice parc d'Angers, Hockey Hebdo
© Guillaume Munin / Magnus TV le 29/08/2025 à 11:45
Tweeter
FICHE TECHNIQUE
Buts
:
Angers :
Trois-Rivières :
28 PHOTOS
Photographe : © Guillaume Munin
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe : © Guillaume Munin
Photographe : © Guillaume Munin
Photographe : © Guillaume Munin
Photographe : © Guillaume Munin
Vidéo MAGNUS.TV
VIDEO réalisée par
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur l'article
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception