Le 09/10/2020 Tissot Arena, Bienne [ Bienne ] [ Fribourg ] Le dragon évite les haches Pour le compte de la 9e journée de National League 2020-2021, Bienne a reçu Fribourg. Retour en photo sur cette partie dans le Seeland. Tissot Arena, Bienne, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Pascal Hasler le 10/10/2020 à 13:00 FICHE TECHNIQUE



3777 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Ken Mollard et Dominik Altmann, Marc-Henri Progin Buts :

Bienne :

Fribourg : Pénalités 5x2' contre Bienne 3x2'+1x5'+1x20' contre Fribourg



Pascal Hasler Killian Mottet a scoré ses deux premiers goals de la saison contre Bienne En entame de championnat jeudi et vendredi passé (



Pour sa première apparition sous le maillot des Dragons cette saison, Daniel Brodin (03:44;0-1) ouvre la marque à la 4e minute, dans un trou de souris, laissé par Joren van Pottelberghe. Le palet rebondit sur l'épaule du portier grison du EHCB et rentre dans la lucarne. En fin de 1er tiers, Killian Mottet (18:36; 0-2) profite d'un dégagement de Nathan Marchon pour souffler deux défenseurs seelandais et clouer van Pottelberghe en 1 contre 0.



La réponse biennoise se faire attendre au début du T2, grâce à un duo Fabio Hofer-Jason Fuchs (21:58;1-2). Profitant d'une mauvaise communication entre Yannick Herren et le Top Scorer Sandro Schmid, le duo fait le puck se terminer en-dessus de l'épaule droite de Reto Berra. L'avantage des pensionnaires de la BCF Arena arrive en supériorité numérique, grâce à Killian Mottet (28:35;1-3), aidé par Ryan Gunderson à la ligne bleue. Luca Cunti (29:38;2-3) répondra 1 minute et 3 secondes plus tard : le casque jaune enrhume David Aebischer et aligne le portier NHLer de Fribourg-Gottéron. 9 secondes plus tard, Andreï Bykov (29:45;2-4) déborde Cunti sur passe de Benjamin Chavaillaz et crucifie JvP, côté bouclier.



Comme pour terminer le tiers médian, Viktor Stalberg (37:51;2-5) reprend un puck perdu par les Biennois, sur la ligne bleue fribourgeoise, pour scorer en 1 contre 0. Les Biennois n'ont pas dit leur dernier mot et un missile de Toni Rajala (39:18;3-5) est validé par les officiels. Le EHCB s'octroie un penalty, provoqué par Philippe Furrer... manqué par Marc-Antoine Pouliot (43:24). Joren van Pottelberghe sort (58:17), c'est le bon moment pour recoller. Ce que Damien Brunner (59:17;4-5) essaie de faire, bien aidé par David Ullström depuis la bande. Lars Leuenberger tentera le tout pour le tout en ressortant son portier (59:29), mais rien n'y fait.



Les Seelandais se déplaceront ce samedi dans l'Emmental et Fribourg-Gottéron recevra les Bianconerì pour continuer cette saison. Au classement, Fribourg fait quelques pas supplémentaires et occupe la 3e place. Bienne stagne sous la première barre avec 3 points.







