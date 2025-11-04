Accueil
Hockey sur glace - : Bordeaux vs Anglet
3
-
1
Le 24/08/2025
Mériadeck de Bordeaux
[
Bordeaux
]
[
Anglet
]
PREPARATION - Bordeaux s'impose face à Anglet
Retour PHOTOS et RESUME VIDEO de la rencontre préparatoire à la saison 2025-2026 qui a vue les Boxers de Bordeaux s'imposer à domicile face l'Hormadi d'Anglet.
Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo
Photographe © Laurent Robert - Video © Magnus.tv le 25/08/2025 à 07:45
FICHE TECHNIQUE
Buts
:
Bordeaux :
Anglet :
42 PHOTOS
Photographe : © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
Photographe © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
Photographe © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
Photographe © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
Vidéo MAGNUS.TV
VIDEO réalisée par
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
