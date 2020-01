Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Canada (CAN) vs Russie (RUS) 2 - 6 (0-4 2-1 0-1) Le 18/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Canada (CAN) ] [ Russie (RUS) ] Une défaite qui fait mal Le premier match masculin du tournoi voit s’opposer le Canada et la Russie. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 18/01/2020 à 16:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : David Good, Zsombor Palkovi et Sebastian Bedynek, Juraj Konc Buts :

Canada :

Russia : Pénalités 6x1:30 contre Canada 3x1:30 contre Russia



Yves Seira Plus malins, les Canadiens avaient l'avantage sur le puck, sans succès Durant de longues minutes, les deux équipes vont se regarder dans les yeux, avec un léger avantage physique pour les Canadiens. Il faudra attendre la 5e minute pour voir Antonin Verreault venir jouer les trouble-fête devant Sergei Ivanov. La première pénalité contre le Canada permet à la Sbornaja d’ouvrir la marque, Matvei Michkov profitant d’un trou de souris entre les jambes de Vincent Filion (06:43). Il en ira de même en désavantage numérique... la Russie inscrit le 0-2, par Ruslan Gazizov (08:12). Les Russes sont comptablement très efficaces : 4 tirs 2 goals. Le 0-3 et le 0-4 interviendront par Matvei Michkov (11:21) et Vyacheslav Malov (12:53). Gordie Dwyer devra remonter la barre, ses joueurs n’étant visiblement pas prêts et Vincent Filion cédant sa place à Dylan Ernst à la suite de la 4e réussite. La statistique des tirs à la fin des 15 premières est sans appel : 2-8.



Durant la 2ème période, la réactivité et la rapidité de transition, des deux équipes offre des séquences structurées, permettant tantôt aux blancs de se retrouver à 1 contre 0 à 5 mètres du but (30e) tantôt aux rouges d’éliminer 3 joueurs en une passe (25e). De part et d’autre de la glace, le jeu est très disputé. Tant Michkov, que Danielson essaient, quelques hors-jeux sont sifflés mais pas de changements… C’est lors de la cinquième supériorité numérique, que les hommes de Vladimir Filatov quintuplent leur marque, c’est Ilya Kvochko qui donnera (18:28) le 0-5. Attention tout de même en égalité numérique, le Canada peut se relancer à 19:35 et 24:33, grâce à Adamo Fantilli et Denton Mateychuk.



Le Canada reprend pleinement possession de ses moyens à l’entame du 3e tiers, mais Verreault, envoyé pour 1m30s sur le banc, à la 35e va donner la possibilité à la Rossiïskaïa Federatsiïa de maintenir le score en l’état (2-5). Un peu plus fébriles, les Russes concéderont plusieurs ouvertures (40e;42e), ainsi qu’un un poteau (43e) par Fantilli. Contre toute attente, c’est Vyacheslav Malov qui s’offre un second goal en allant défier seul à seul Ernst.



Gardien Hockey Hebdo : Dylan Ernst

Rythmée par les pénalités, principalement dans le T1, cette partie aura coûté cher aux joueurs à la feuille d'érable, malgré leurs 15 tirs durant les deux dernières périodes. La Fédération de Russie prend la tête groupe B masculin et jouera le Danemark lundi à 17h00, tandis que le Canada affrontera les Scandinaves demain dimanche, à 14h00.







