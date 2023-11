Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Cardiff Devils vs Grenoble 1 - 0 Le 19/11/2023 Grenoble [ Cardiff Devils ] [ Grenoble ] Un flop Continental ! Après deux défaites en autant de rencontres, Grenoble avait encore un mince espoir de qualification. Pour cela, Astana Nomad devait l’emporter face aux Lettons de Zemgale en début d’après-midi, chose faite sur le score de 4-1 offrant la première place aux Kazakhs. Puis Grenoble devait ensuite gagner face à Cardiff avec trois buts d’écarts. Une mission quasi impossible mais l’espoir était malgré tout permis pour les BDL. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 20/11/2023 à 00:33 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3454 spectateurs Arbitres : KOZLOWSKI Krzysztof NIELSEN Kenneth ; FAUVEL Johan GONCALVES Clement Buts :

Cardiff :

Grenoble : Pénalités 6 minutes contre Cardiff 8 minutes contre Grenoble photo: Jean-Christophe Salomé Cardiff est la première équipe à se montrer dangereuse avec Martin dès la trentième secondes de jeu. Grenoble se voit offrir rapidement un premier power play suite à une faute sur Farnier (1’01). Une seule véritable occasion sur ce PP avec un lancer puissant de Fleury pour une mitaine du gardien Bowns (1’13).

Mathias Bachelet se procure une belle occasion en prenant de vitesse la défense Galloise mais Bowns est présent et repousse la tentative du jeune français (8’).



Grenoble est présent dans le jeu mais manque de précisions dans le dernier geste. Cardiff est en retrait mais contrôle les offensives iséroises (15’).



Rouhiainen prend un lancer puissant mais rien n’y fait, Grenoble n’arrive pas à débloquer son compteur de buts malgré 16 tentatives dans ce premier tiers (18’).



Engagements : 10/7 Cardiff

Tirs : 16/8 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Le retour des vestiaires fait mal à Grenoble avec un but de Crandall qui reprend une passe au second poteau, cage grande ouverte pour le canadien (0-1 21’13).



Ce but complique encore plus la tâche des grenoblois car il leur faut désormais marquer 4 buts pour se qualifier au prochain tour. La mission s’annonce de plus en plus compliquée. Et encore plus quand on voit comment Grenoble a du mal à se montrer dangereux offensivement. Il manque toujours un petit quelque chose pour faire la différence. Les lancers viennent de trop loin ou sont pris de façon excentré avec peu de chance de surprendre le gardien adverse.



Deschamps trouve une belle passe du revers en se retournant pour son compère Damien Fleury mais l’ex international français trouve encore le portier gallois sur sa route (31’).



Cardiff gère confortablement son avance avec une équipe bien en place, ne prenant que peu de risque offensivement.



Engagements : 13/7 Cardiff

Tirs : 14/7 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Le dernier tiers doit voir une révolte grenobloise pour renverser la table. Clairement, elle ne viendra jamais. Passons rapidement sur ce dernier vingt qui ne donnera rien.



Engagements : 8/5 Grenoble

Tirs : 15/8 Cardiff



Grenoble avait prévu de faire une fête du hockey lors de ce Week end de ContiCup, cela a tourné au fiasco sportif. Les BDL n’ont inscrit qu’un seul but (contre son camp qui plus est) en 180 minutes de jeu. Du jamais vu, surtout vu du nombre de lancers à la cage. Grenoble devra vite digérer ce week end catastrophique pour se reconcentrer sur les échéances nationales avec un match capital contre Rouen en Quarts de finale de Coupe de France. Il sera ensuite temps de se poser les bonnes questions et comprendre les raisons de cet échec !



Au final, Nomad Astana repart avec trois victoires et la première place du groupe. Leur gardien aura été époustouflant tout au long du week end. La seconde place qualificative revient à Cardiff qui avec son nombreux public aura mis l’ambiance à Pole Sud ! Zemgale n’aura pas été loin du compte mais la jeune équipe Lettone aura manqué un petit quelque chose aussi bien offensivement que défensivement. Grenoble, avec zéro point, sort par la petite porte de cette compétition européenne.

photo: Jean-Christophe Salomé







