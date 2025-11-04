 
Hockey sur glace - : Cergy-Pontoise vs Angers
0-2
 
Le 31/08/2025
Aren’Ice de Cergy-Pontoise
Cergy-Pontoise ] Angers  ]
Victoire des Ducs à Cergy !
 
Retour PHOTOS et RESUME VIDEO de la rencontre préparatoire à la saison 2025-2026 qui a vue les Jokers de Cergy s'incliner à domicile face aux Ducs d'Angers.
 
Aren’Ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Photographe © Olivier Bénard - Video © Magnus.tv le 02/09/2025 à 07:15
VIDEO réalisée par
 
 
 

  
            
 
      
 

 
 
 
