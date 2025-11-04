Accueil
Hockey sur glace - : Cergy-Pontoise vs Patriotes Université Québec Trois-Rivières
3
-
2
Le 29/08/2025
Aren’Ice de Cergy-Pontoise
[
Cergy-Pontoise
]
[
Patriotes Université Québec Trois-Rivières
]
Amical - Cergy s'impose face à Trois Rivières
Retour PHOTOS et RESUME VIDEO de la rencontre préparatoire à la saison 2025-2026 qui a vue les Jokers de Cergy s'imposer à domicile face aux Patriotes de Trois Rivières
Aren’Ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo
Photographe © Olivier Bénard - Video © Magnus.tv le 31/08/2025 à 06:00
FICHE TECHNIQUE
Buts
:
Cergy-Pontoise :
Trois-Rivières :
52 PHOTOS
Photographe : © Olivier Bénard
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe : © Olivier Bénard
Photographe : © Olivier Bénard
Photographe : © Olivier Bénard
Photographe : © Olivier Bénard
Vidéo MAGNUS.TV
VIDEO réalisée par
