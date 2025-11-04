Accueil
Hockey sur glace - : Cergy-Pontoise vs Rouen
5
-
2
(3-0 0-1 2-1)
Le 25/08/2025
Aren’Ice de Cergy-Pontoise
[
Cergy-Pontoise
]
[
Rouen
]
Amical - Cergy s'impose face à Rouen
Retour PHOTOS et RESUME VIDEO de la rencontre préparatoire à la saison 2025-2026 qui a vue les Jokers de Cergy s'imposer à domicile face aux Dragons de Rouen.
Aren’Ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo
Photographe : © olivier Bénard le 28/08/2025 à 07:00
FICHE TECHNIQUE
Buts
:
Cergy-Pontoise :
Rouen :
57 PHOTOS
Photographe : © Olivier Bénard
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe : © Olivier Bénard
Photographe : © Olivier Bénard
Photographe : © Olivier Bénard
Photographe : © Olivier Bénard
Vidéo MAGNUS.TV
VIDEO réalisée par
