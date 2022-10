Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Chamonix vs Grenoble 1 - 3 (1-0 0-1 0-2) Le 18/10/2022 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Grenoble ] Grenoble accède aux 8èmes de finale sans briller Après un duel vendredi dernier à Grenoble pour la Ligue Magnus, les mêmes acteurs se retrouvaient dans un tout autre décor, ce mardi, pour les 16e de finale de la Coupe de France, à Chamonix. Les Pionniers et les Bruleurs de Loups ont chacun une carte à jouer dans cette Coupe de France. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 19/10/2022 à 17:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Opportunité saisie pour les locaux



Les Pionniers sont de suite à l’attaque dans les premières secondes. Les Grenoblois calment leurs ardeurs aussitôt, en protégeant leur gardien puis partant à leur tour vers l’avant. Sabol doit être solide pour conserver le 0-0.

Un powerplay permet aux Pionniers de ressortir de leur zone, Ville n’était pas loin de l’ouverture du score lorsqu’il touche la lucarne. Finalement ce n’est que partie remise, puisque Terrier dévie le palet dans les filets de Stepanek, 1-0 à 7’17 [5-4].



Les locaux prolongent leur marche en avant en profitant des failles grenobloises, à l’image d’une faute défensive qui oblige Stepanek à sortir de sa zone pour protéger ses filets.

Fleury obtient une magnifique passe en profondeur pour aller défier Sabol, mais sa frappe rebondit sur les montants.

Les débats sont équilibrés mais Grenoble semble plus agressif, voir trop…et laisse à nouveau un jeu de puissance à ses adversaires.

La partie est disputée, Ville manque la balle de break préférant jouer l’action seul, alors que Koudry, manquait de glisser le palet entre le poteau et Sabol.





Stratèges grenoblois



Alors que la 2e période reprenait tranquillement, un joueur de chaque camp sera contraint de s’asseoir 2 minutes sur le banc des pénalités. A 4 contre 4, les espaces s’ouvrent et pourtant aucun but ne sera inscrit.

Terrier, à son tour, voit son tir repousser par les montants de Stepanek.

Les Grenoblois sont davantage passifs dans cette rencontre, ils laissent la direction du jeu aux Pionniers et patientent pour obtenir des failles adverses.

Les locaux sont appliqués mais manquent de mordant dans la finition pour faire le break. Les visiteurs ont l’opportunité de revenir grâce à un double powerplay. Les Chamoniards résistent tant bien que mal, mais la précision grenobloise fait mouche, Fleury égalise, 1-1 à 17’39 [5-3].



Sabol s’étend pour contrer de sa botte un tir cadré, et conserver l’égalité à la pause.

Les Bruleurs de Loup ont cherché à épuiser les Chamoniards en leur laissant faire le jeu, et ont simplement patienté pour tirer à la cage au meilleur moment.





Des occasions gâchées



Les Pionniers obtiennent rapidement un jeu de puissance dans l’ultime tiers, mais l’engagement laissé dans les deux précédentes périodes se fait sentir.

Sabol en difficulté ne parvient pas à bloquer le palet, Terrier le repousse de justesse sur la ligne de but.

Les deux formations sont au bord de la rupture, un deux contre un se profile pour les Chamoniards qui ne parviennent pas à concrétiser. Dans l’autre camp, Treille arrivé lancé manque son tir devant Sabol.



Pas vernis, Virtanen touche encore le poteau grenoblois ! Cette partie se joue sur un fil, les Pionniers insistent mais se font punir par le quatuor arbitral. Le tapis rouge se déroule alors devant les grenoblois, qui finalement ne trouveront pas de suite la faille. Les locaux font preuve d’une extrême solidarité et ne veulent rien lâcher !

Pourtant quelques instants plus tard, Treille va transpercer les filets du portier chamoniard et donner l’avantage aux siens, 1-2 à 54’10.



Les Chamoniards ont pris un coup de massue derrière la tête mais jouent leur va-tout en sortant Sabol. Poukkula assène alors le but fatal en cage vide, 1-3 à 59’24.





Triste dénouement pour des Chamoniards conquérants qui posaient de réelles difficultés à Grenoble. Les Grenoblois parfois dépassés, semblaient toute fois confiants et l’emportent finalement 3 buts à 1, dans les toutes dernières minutes de la rencontre.

Comme en championnat, les Chamoniards ne parviennent pas à tuer le match durant leur temps forts et se font punir. Les Bruleurs de Loups poursuivent leur route en Coupe de France.

