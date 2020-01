Hockey sur glace - : Danemark (DEN) vs Canada (CAN) 0 - 6 (0-4 0-1 0-1) Le 19/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Danemark (DEN) ] [ Canada (CAN) ] Survol de la Feuille d'érable Retour en photos sur la victoire du Canada, face au Danemark aux JOJ 2020. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 19/01/2020 à 16:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : David Good, Igor Prusov et Eric Cattaneo, Shane Gustafsson Buts :

Denmark :

Canada : Pénalités 3x1:30 contre Denmark 4x1:30 contre Canada



Yves Seira Sans grande surprise, le Canada s'est récupéré de sa défaite d'hier face à la Russie. Cela a commencé dès la 5e minute, par Justin Côté (assisté par Mats Lindgren), suivi par Adamo Fantilli (Matthew Savoie, Nate Danielson) à la 10e et Antonin Verreault (en avantage numérique, aidé par Tristan Luneau). Capitaine Savoie quadruple l'avantage canadien, à la 14e. Cedrick Guindon (Verreault, Lindgren) offre le 0-5 à la la 27e et Antonin Verreault clôturera les débats en fin de match (40:56), aidé par Cedrick Guindon.

Les hommes de Gordie Dwyer sont pratiquement en demi-finale. Cela se décidera lundi à 14h00, lors de la confrontation Russie-Danemark.







