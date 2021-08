Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Davos vs Dornbirn 4 - 2 (1-0 3-2 0-0) Le 19/08/2021 IGP Sportpark Bergholz, Wil SG [ Davos ] [ Dornbirn ] Weltklasse Eishockey 2021: Davos à son niveau Dans le cadre du 2e match du Weltklasse Eishockey, le HC Davos a affronté les Bulldogs du Dornbirner EC. IGP Sportpark Bergholz, Wil SG, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 20/08/2021 à 14:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Il faut attente la première supériorité autrichienne pour qu'Enzo Corvi n'ouvre le score à la 18e, c'est donc 1-0 après 20 minutes. Coups sur coups, Axel Simic (29e), Julian Schmutz (30e) et Matej Stransky (34e) enfoncent les clous. Paval Padakin et Sam Antonitsch (39e) répondent pour réduire le score en toute fin de T2. L'acte 3 de cette partie est parsemé de pénalités (3x2' contre Davos, 2x2' contre Dornbirn), mais aucun but n'est inscrit.



Pour la suite de sa préparation, le DEC Bulldogs aura rendez-vous avec les ZSC Lions, toujours pour le compte du tournoi de Wil SG, le 20 août, avant de rentrer de jouer Innsbruck le 29 août. Davos, de son côté, s'offre les Schwenninger Wild Wings le 21 août et recevra le HC Lugano, le 24 août au Davoser Eisstadion.

Catarina de Freitas Gardiens partants

HC Davos : Sandro Aeschlimann

EC Dornbirner Bulldogs : David Madlener



Résumé des buts

1er tiers

17:18 HCD 1-0 DEC par Enzo Corvi (Dennis Rasmussen, Magnus Nygren), en supériorité numérique





2e tiers

28:51 HCD 2-0 DEC par Axel Simic (Valentin Nussbaumer, Dominik Egli), en supériorité numérique

29:23 HCD 3-0 DEC par Julian Schmutz (Oliver Heinen), en égalité numérique

33:50 HCD 4-0 DEC par Matej Stransky (Enzo Corvi, Andres Ambühl), en égalité numérique

38:28 HCD 4-1 DEC par Pavel Padakin

38:50 HCD 4-2 DEC par Sam Antonitsch



3e tiers

