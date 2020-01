Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Etats Unis d'Amérique (USA) vs Canada (CAN) 2 - 1 (0-0 2-0 0-1) Le 21/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Etats Unis d'Amérique (USA) ] [ Canada (CAN) ] Une pénalité peut tout changer Il y aura un seul Nord-Américain en finale, le Canada ou les Etats-Unis. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 21/01/2020 à 12:51 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Jan Jaros, Zsombor Palkovi et Sebastian Bedynek, Eric Cattaneo Buts :

United States of America :

Canada : Pénalités 5x1:30 contre United States of America 4x1:30 contre Canada Yves Seira (archives) Rutger McGroarty est en finale ! Après 3 minutes passablement « tranquilles », Adamo Fantili met pour une 5e fois Dylan Silverstein à contribution. Aussi rapides puissent-ils être, les USA feront face à plusieurs essais canadiens (5e;6e), en se couchant devant le puck, à 3 contre 1, si nécessaire (8e). Mats Lindgren et ses collègues défenseurs feront ce qui est en leur possible pour protéger Vincent Filion (10e;13e). Dans ce premier tiers extrêmement serré, le score de 0-0 est tout à fait juste. Chacun se bat sur son puck et les quelques erreurs (hors-jeux, dégagement interdits) étaient rares. Une pénalité mineure a été sifflée à 20’’ de la fin du T1, mais ne coûtera rien à Silverstein.



Au premier engagement du T2, Matthew Savoie s’en va défier le portier états-unien et Charlie Stramel revient sur le jeu (16e). Il faudra attendre une faute de Mats Lindgren pour que les USA ouvrent la marque après penalty, par Frank Nazar à 17:59. À la 20e Une seconde pénalité mineure est attribuée à Cedrick Guindon et le prix à payer pour cette irrégularité tactique, est un 2-0 scoré par Isaac Howard (20:38). Le jeu s’équilibre, mais l’agilité des Bleus est flagrante (24e) et, tirant autant que possible (22e;23e). Sur la fin de la 2e période, Filion est confronté à 2 tentatives américaines, Silverstein sera inquiété par 2 Canadiens, Fantili et Luneau.



L’espoir est permis pour les joueurs à la feuille d’érable, la persévérance paie. Le numéro 19, Nate Danielson après maints essais offre le 2-1 à 33:42. Pas encore tout à fait à l’équilibre, les forces en présence n’ont de cesse de presser et permettent quelques pénalités (32e;33e). S’en suit une séquence d’intense pression sur la vaillante défense américaine, pas moins de 10 tirs sont décochés en l’espace d’une minute (38e). L’heure tourne et la séquence canadienne précédente n’a pas porté ses fruits, c’est la dernière qui sonne, Frank Nazar va en prison et Filion quitte sa cage après un time-out (43e), mais il n’en sera rien.



Gardien Hockey Hebdo : Vincent Filion

Rosters

