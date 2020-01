Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Etats Unis d'Amérique (USA) vs Finlande (FIN) 7 - 5 (2-1 2-1 2-3) Le 18/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Etats Unis d'Amérique (USA) ] [ Finlande (FIN) ] Les USA propulsés en tête La deuxième confrontation masculine du 18 janvier annonce l’affiche Etats-Unis VS Finlande. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 18/01/2020 à 22:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Jan Jaros, Igor Prusov et Eric Cattaneo, Ilia Kolysnikov Buts :

United States of America :

Finland : Pénalités 11x1:30 contre United States of America 6x1:30+1x10' contre Finland Stéphane Ducret Les États-Unis se sont fait plaisir en zone offensive Après seulement 70 secondes, les USA ont activé la machine, Charlie Stramel (00:29) et Gavin Brindley (1:10) ont inscrit les deux premières réussites, en 5 tirs. Isaac Howard annonce la couleur à 06:22 en marquant le 3e, alors que les forces revenaient quelque peu à l’équilibre. Les tensions se font sentir lors de la seconde offensive sérieuse de Casper Kulonummi et consorts (10e). Pourtant moins réaliste que ses adversaires, Santeri Sulu arrive à se positionner en 1 contre 1 pour donner une première possibilité de recoller au score (10:31). Rien n’est fait et fort heureusement pour eux, les pénalités n’ont rien coûté aux Américains.



En entame de période médiane, Leinonen fait face à plusieurs assauts des joueurs états-uniens à 5 vs 5, mais ne sera aucunement inquiété durant la première infériorité numérique du tiers. Il faudra que ses coéquipiers laissent Frank Nazar traverser toute la patinoire pour que l’avantage de la Team USA soit triplé (4-1, 19:02). En revanche, son homologue Dylan Silverstein connait moins de réussite en situation spéciale, encaissant son second goal de la soirée, après 4 tentatives finlandaises (Elmeri Laakso, 20:26). Une période quelque peu creuse s’en suit, où les deux formations se regarderont dans les yeux jusqu’à ce que… À nouveau laissé par la défensive nordique, Isaac Howard n’offre le 5-2 (25:25). Il n’en sera rien dans les 5 dernières.



L’agressivité certaine des hommes en blanc sur Silverstein en début de tiers finit par payer. Santeri Sulku parvient à scorer le 5-3 sous la jambière du portier en bleu (32:24). Les 8 essais finlandais, avant qu’Isaac Howard ne s’offre un triplé dans cette partie à 37:44, n’auront pas servi. En deux temps et en supériorité numérique, Charlie Stramel alourdit la facture en provoquant le 7-3, juste devant Leinonen (40:10). La Finlande n’en reste pas là… 1 minute et 32 secondes plus tard, les Scandinaves recollent un peu au score 7-5, grâce à Jere Lassila et Santeri Sulku. Les temps-mort demandés (41:42 USA; 43:52 FIN) ne seront d’aucune utilité en fin de partie, sauf pour un tir américain sur les montants (43e) ou pour faire sortir Leinonen (43:52).



Gardien Hockey Hebdo : Topias Leinonen

Après ces 45 minutes de jeu, ce sont bien les USA qui prennent la tête du classement du groupe A. Les Américains défieront en pleine confiance, l'équipe de Suisse dimanche soir à 20h00, alors que les Nordiques devront prouver leur place en demi-finales, lundi soir à 20h, également face à l'Helvétie.







