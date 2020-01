Hockey sur glace - : Finlande (FIN) vs Suisse (SUI) 2 - 1 (1-0 0-0 1-1) Le 20/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Finlande (FIN) ] [ Suisse (SUI) ] Finlandais en 1/2 ! Reportage photo du dernier match de la Suisse U16 masculine, face à la Finlande aux JOJ2020 Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 21/01/2020 à 12:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Zsombor Palkovi, Igor Prusov et Shane Gustafson, Ilia Kolyasnikov Buts :

Finland :

Switzerland : Pénalités 7x1:30+1x20' contre Finland 4x1:30+1x5'+1x20' contre Switzerland



Yves Seira Capitaine Kulonummi et ses collègues vont jouer l'or Avec un premier tiers à l'avantage des Finlandais que le goal de Topi Ronni (14:35) n'a fait que de confirmer, et un période médiane plus structurée, la Team Switzerland avait la possibilité de revenir... ce qu'elle a fait à 33:45, grâce à Louis Fullemann. Tout a été réglé à 44:00 par Tommi Mannisto, sous de grandes tensions.



Rosters Avec un premier tiers à l'avantage des Finlandais que le goal de(14:35) n'a fait que de confirmer, et un période médiane plus structurée, la Team Switzerland avait la possibilité de revenir... ce qu'elle a fait à 33:45, grâce à. Tout a été réglé à 44:00 par, sous de grandes tensions. Les Hommes suisses ont terminé leurs JOJ. La Finlande s'en ira affronter la Russie en demi-finale, ce mardi à 14h.







