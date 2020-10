Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Genève vs Ambrì-Piotta 2 - 3 (0-1 2-2 0-0) Le 10/10/2020 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Ambrì-Piotta ] Finalement, Ambrì passe l'épaule Retour en photos pour sur la première confrontation de la saison 20-21 entre Grenats et Léventins. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 11/10/2020 à 21:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3922 spectateurs Arbitres : Salonen Anssi, Müller Joris et Kehrli Matthias, Duarte Daniel

Genève :

Ambrì-Piotta : Pénalités 8x2'+1x10' contre Genève 5x2'+1x5'+1x20' contre Ambrì-Piotta



Catarina de Freitas Rocco Pezzullo (à g.) et Matt d'Agostini (à d.) rentrent des Vernets avec 3 points Hormis en Coupe de Suisse (



C'est super une supériorité numérique que les Tessinois ouvrent la marque. Marco Müller (17:07, 0-1) reçoit une passe propre de Michael Fora, à la ligne bleue, et envoie le palet en one-timer dans la lucarne de Daniel Manzato. Dans le T2, les Biancoblù prennent même l'avantage dans un cafouillage devant la cage des Grenats, Stanislav Horansky se l'offre (22:18; 0-2) à nouveau en power-play. La réponse des Grenats est attendue pour la mi-match. Tanner Richard (29:54, 1-2) reprend un puck en cloche, juste devant le nouveau venu dans les cages léventines, Damiano Ciaccio.



À la bonne heure, Ambrì-Piotta reprend du poil de la bête et l'avantage, par la même occasion. C'est Matt d'Agostini (34:18;1-3), oublié des défenseurs genevois, qui s'octroie sont 2e point en one-timer (à nouveau). Pour continuer sur de bonnes bases, l'équipe du bout du lac recolle grâce à une déviation de Capitaine Rod (39:06;2-3) sur un coup d'oeil d'Henrik Tömmernes. La dernière période sera rythmée par les pénalités: Elias Bianchi et Eric Fehr (46:39, 2'), Henrik Tömmernes (51:17, 2'), Stanislav Horanky (57:13, 2'). À nouveau Eric Fehr (59:41, 10') et finalement Michael Fora (59:55, 2').



Hormis en Coupe de Suisse ( galerie photos ) et ce vendredi ( lire ici ), le HCAP n'a pas encore inscrit de but. Genève a déjà gagné contre le HC Davos et à Zürich. Toujours derniers après 2 matchs, les Léventins se déplacent donc chez le 5e, GSHC.







