Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Genève vs Vítkovice 3 - 1 (0-0 3-0 0-1) Le 16/08/2022 Centre sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier [ Genève ] [ Vítkovice ] Hockeyades : Genève solide et efficace Genève lourdement renforcé à l'intersaison se déplace dans la Vallée de Joux avec un effectif incomplet pour y affronter les Tchèques du Vítkovice Ridera en tournée estivale dans les Alpes. 8ème la saison passée, les sidérurgistes alignent également un effectif incomplet Centre sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 17/08/2022 à 11:56 Tweeter FICHE TECHNIQUE



990 spectateurs Arbitres : Cedric Borga, Alex Dipietro et Georges Huguet, Nathy Burgy Buts :

Genève :

Vítkovice : Pénalités 7x2' contre Genève 9x2' contre Vítkovice



Solidité et sérieux :



Le Servette est pénalisé en premier, Rod contre mais Stezka repousse. Vítkovice s'installe, Krieger tente un lancer décroisé mais rate le cadre. Le pressing tchèque s'accroît, Lakatoš tente sa chance, Descloux dévie de l'autre côté mais aucun bleu n'est là pour reprendre le rebond. Photographe : Philippe Rouinssard

Genève à peine revenu à égalité numérique est encore sanctionné. Krieger bien décalé voit son lancer capté par la mitaine du portier genévois. Genève démarre mieux et se porte vers l'avant mais les "locaux" sont bien bloqués par la défense tchèque qui bien positionnée fait le ménage. Le jeu est équilibré et bien posé dès le début même si quelques erreurs de changement de ligne ou de placement montrent bien qu'on est sur une rencontre estivale de préparation.Le Servette est pénalisé en premier, Rod contre mais Stezka repousse. Vítkovice s'installe, Krieger tente un lancer décroisé mais rate le cadre. Le pressing tchèque s'accroît, Lakatoš tente sa chance, Descloux dévie de l'autre côté mais aucun bleu n'est là pour reprendre le rebond.Genève à peine revenu à égalité numérique est encore sanctionné. Krieger bien décalé voit son lancer capté par la mitaine du portier genévois.

Le GSHC parvient à contrer, Omark dans l'angle vient heurter le poteau, il récupère son propre rebond mais rate cette fois le cadre. Genève joue bien le contre, Omark encore une fois s'illustre, seul dans le slot il lance mais Stezka capte de la mitaine.

Vítkovice accélère et prend le dessus sur son vis à vis suisse. Chlán contre en solitaire mais il est bloqué par la défense helvète.

Genève va mieux en fin de période, Rod s'essaie à deux reprises mais il perd ses duels contre le portier d'Ostrava.



Tirs cadrés : 11 / 6 pour Vítkovice

Engagements : 9 / 8 pour Vítkovice



Genève fait le trou :



Les visiteurs repartent vite à l'assaut, Fridrich dans l'angle lance à côté. Les grenats contre, Winnik bute encore sur le gardien tchèque. Une pénalité de Vítkovice permet aux Genévois de s'installer. Ils sont à leur tour pénalisés. Lindberg essaie de déverrouiller la situation, en vain. Alors que Vítkovice est pour quelques secondes en suppériorité, Mueller fait une relance catastrophique qui arrive directement sur Smirnovs, il lance, Stezka repousse par miracle mais le palet file dans l'angle opposé, où Antonietti le propulse au fond (1-0 à 25'15).

Belle aubaine pour Genève qui ouvre le score contre le cours du jeu, mais qui va immédiatement hausser le ton. Une accélération fulgurante qui emporte le club de Moravie-Silésie. Bertaggia longe la cage tchèque, le portier se couche et le sniper suisse expédie au fond pour doubler la mise dans la minute suivante (2-0 à 26'47). Photographe : Philippe Rouinssard

Le GSHC passe tout proche d'asséner le coup de grâce, les lancers pleuvent mais Stezka tient bon. Vítkovice sonné, parvient tout de même à se ressaisir, le jeu repart dans l'autre sens mais le coffre fort suisse est solidement fermé. Le lancer de Chlán est bloqué par la défense tout comme celui de Krenželok. Marosz dévie pour Lakatoš qui lance juste au dessus.

Genève lance des contres dangereux, gérés tant bien que mal par l'arrière-garde tchèque centrée sur Grman. Une pénalité de Vítkovice permet aux "locaux" d'enfoncer le clou. Bertaggia dans l'axe voit son tir repoussé, mais le bon lancer du poignet d'Omark depuis le cercle droit fait mouche (3-0 à 36'05). Les visiteurs repartent vite à l'assaut, Fridrich dans l'angle lance à côté. Les grenats contre, Winnik bute encore sur le gardien tchèque. Une pénalité de Vítkovice permet aux Genévois de s'installer. Ils sont à leur tour pénalisés. Lindberg essaie de déverrouiller la situation, en vain.Belle aubaine pour Genève qui ouvre le score contre le cours du jeu, mais qui va immédiatement hausser le ton. Une accélération fulgurante qui emporte le club de Moravie-Silésie.Le GSHC passe tout proche d'asséner le coup de grâce, les lancers pleuvent mais Stezka tient bon. Vítkovice sonné, parvient tout de même à se ressaisir, le jeu repart dans l'autre sens mais le coffre fort suisse est solidement fermé. Le lancer de Chlán est bloqué par la défense tout comme celui de Krenželok. Marosz dévie pour Lakatoš qui lance juste au dessus.Genève lance des contres dangereux, gérés tant bien que mal par l'arrière-garde tchèque centrée sur Grman. Une pénalité de Vítkovice permet aux "locaux" d'enfoncer le clou.

Vítkovice est de nouveau pénalisé, mais Fridrich part seul en break, il se décale sur le côté mais Descloux a bien suivi et repousse de la jambière. A peine de retour à cinq, que les Tchèques sont encore pénalisés. Fridrich et Chlán s'échappent à deux contre un et gagnent une faute dans l'action qui les a empêché de la mener au bout.



Tirs cadrés : 13 / 8 pour Genève

Engagements : 11 / 10 pour Genève



Avance tenue :



Descloux est au sol, Kalus rate la reprise mais le palet revient en retrait pour Bernovský qui le propulse au fond (3-1 à 44'48).

Vítkovice Ridera se ragaillardi et hausse le ton mais une faute vient briser cet élan. Les Tchèques tiennent bon mais sont de nouveau sanctionnés. Genève presse pour tuer le match sans y parvenir toutefois. Une faute est également sifflée contre les Aigles et à quatre contre quatre des espaces s'ouvrent. Les Sidérurgistes en profitent et mettent du rythme et du pressing. Genève est à l'aise en défense et appuie son gardien qui fait le job. Les grenats font tourner le palet et défiler le chrono à toute allure. Photographe : Philippe Rouinssard

Genève est pénalisé, les visiteurs font le siège de la cage mais leur powerplay ne trouve une fois encore pas la faille. Marosz dévie, Mueller reprend mais son lancer passe juste à côté. En toute fin de partie, Holaň fait sortir son gardien mais ne prend pas de temps mort, il ne reste plus beaucoup de temps et la poignée de secondes ne suffit pas à Vítkovice retourne à ses mauvaises habitudes dès la reprise et se fait pénaliser. Genève évolue donc à quatre contre trois mais ne parvient pas à en profiter. De retour à quatre contre quatre, Vítkovice est au pressing et approte du danger.Vítkovice Ridera se ragaillardi et hausse le ton mais une faute vient briser cet élan. Les Tchèques tiennent bon mais sont de nouveau sanctionnés. Genève presse pour tuer le match sans y parvenir toutefois. Une faute est également sifflée contre les Aigles et à quatre contre quatre des espaces s'ouvrent. Les Sidérurgistes en profitent et mettent du rythme et du pressing. Genève est à l'aise en défense et appuie son gardien qui fait le job. Les grenats font tourner le palet et défiler le chrono à toute allure.Genève est pénalisé, les visiteurs font le siège de la cage mais leur powerplay ne trouve une fois encore pas la faille. Marosz dévie, Mueller reprend mais son lancer passe juste à côté. En toute fin de partie, Holaň fait sortir son gardien mais ne prend pas de temps mort, il ne reste plus beaucoup de temps et la poignée de secondes ne suffit pas à Vítkovice pour revenir.



Tirs cadrés : 7 / 5 pour Vítkovice

Engagements : 12 / 8 pour Vítkovice



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Gauthier Descloux

** : Linus Omark

* : Aleš Stezka





Vítkovice a réalisé un match plutôt solide mais s'est heurté à une arrireè-garde très bien en place et n'a pas réussi à concrétiser ses nombreux tirs. Son trou d'air dans le deuxième tiers lui a coûté cher. De même les trop nombreuses pénalités, même si elles ont été tuées efficacement pour toutes sauf une, ont épuisée physiquement les sidérurgistes. Vítkovice remet ça dès ce soir (mercredi) contre Lausanne. Genève remporte son premier match des Hockeyades 2022 dans la Vallée de Joux. Le sérieux et la solidité défensive genévoise auront permis d'étouffer Vítkovice. Un bon réalisme au tiers médiant aura suffit au Servette pour l'emporter. Le GSHC jouera son prochain match vendredi au Sentier face aux Brûleurs de Loups de Grenoble déjà tombeurs de Lausanne (notre compte rendu et notre galerie photos ici ).Vítkovice a réalisé un match plutôt solide mais s'est heurté à une arrireè-garde très bien en place et n'a pas réussi à concrétiser ses nombreux tirs. Son trou d'air dans le deuxième tiers lui a coûté cher. De même les trop nombreuses pénalités, même si elles ont été tuées efficacement pour toutes sauf une, ont épuisée physiquement les sidérurgistes. Vítkovice remet ça dès ce soir (mercredi) contre Lausanne. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur