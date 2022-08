Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Grenoble 3 - 4 (1-1 0-1 2-2) Le 15/08/2022 Centre sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier [ Lausanne ] [ Grenoble ] Grenoble en forme En match d'ouverture des Hockeyades 2022, le Lausanne HC affronte les Brûleurs de Loups de Grenoble, champions de France. Après avoir couru après le score, le LHC a abdiqué en fin de match. Centre sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 16/08/2022 à 09:35 Tweeter FICHE TECHNIQUE



985 spectateurs Arbitres : Micha Hebeisen, Ken Mollard et Stany Gnemmi, Sébastien Duc Buts :

Lausanne :

Grenoble : Pénalités 3x2' contre Lausanne 5x2' contre Grenoble







Ce sont les BDL qui font parler la poudre dès la cinquième minute, avec Damien Fleury (0-1, en power-play). Jason Fuchs (1-1) répond un peu plus tard. Dans le T2, le Normand double son compteur (2-0) en fin de tiers, 36e. Robin Kovacs revient en début de troisième période (2-2), avant que ses coéquipiers ne se fassent prendre de court par Dylan Fabre (2-3) et Nicolas Deschamps (2-4) avant la 50e. Jiri Sekac (3-4) conclut le match à la 59e.



Les Grenoblois comptent donc leur deuxième victoire en trois parties de préparation, tandis que les joueurs de John Fust, leur première défaite. Les Hockeyades se poursuivent jusqu'à la fin de la semaine et Lausanne jouera Vitkovice, ce mercredi 17 août et la BDL Nation aura rendez-vous avec Genève-Servette le vendredi 19 août. Vous pouvez retrouver le

Engagés dès le 12 août, le LHC s'est offert successivement le HC Ajoie (5-0) et le HC Sierre (11-0), avant de débuter les Hockeyades en terres combières. De son côté, Grenoble est rentré parfaitement dans sa préparation face aux Pelicans de Lahti, Liiga (4-1, lire ici ) avant de céder face au même adversire (7-8).Ce sont les BDL qui font parler la poudre dès la cinquième minute, avec Damien Fleury (0-1, en power-play). Jason Fuchs (1-1) répond un peu plus tard. Dans le T2, le Normand double son compteur (2-0) en fin de tiers, 36e. Robin Kovacs revient en début de troisième période (2-2), avant que ses coéquipiers ne se fassent prendre de court par Dylan Fabre (2-3) et Nicolas Deschamps (2-4) avant la 50e. Jiri Sekac (3-4) conclut le match à la 59e.Les Grenoblois comptent donc leur deuxième victoire en trois parties de préparation, tandis que les joueurs de John Fust, leur première défaite. Les Hockeyades se poursuivent jusqu'à la fin de la semaine et Lausanne jouera Vitkovice, ce mercredi 17 août et la BDL Nation aura rendez-vous avec Genève-Servette le vendredi 19 août. Vous pouvez retrouver le programme complet des matchs amicaux

Yves Seira Gardiens partants

Lausanne HC : Ivars Punnenovs

Brûleurs de Loups de Grenoble : Jakub Stepanek



Résumé des buts

1er tiers

04:56 LHC 0-1 BDL par Damien Fleury (Maxim Lamarch), en supériorité numérique

07:36 LHC 1-1 BDL par Jason Fuchs (Lukas Frick), en supériorité numérique



2e tiers

35:35 LHC 1-2 BDL par Damien Fleury (Nicolas Deschamps), en supériorité numérique



3e tiers

41:48 LHC 2-2 BDL par Robin Kovacs (Andrea Glauser), en supériorité numérique

45:20 LHC 2-3 BDL par Dylan Fabre (Brent Aubin)

48:28 LHC 2-4 BDL par Nicolas Deschamps (Markus Poukkula)

58:50 LHC 3-4 BDL par Jiri Sekac (Joël Genazzi) Lausanne HC : Ivars PunnenovsBrûleurs de Loups de Grenoble : Jakub Stepanek1er tiers04:56 LHC 0-1par Damien Fleury (Maxim Lamarch), en supériorité numérique07:36 LHC 1-1 BDL par Jason Fuchs (Lukas Frick), en supériorité numérique2e tiers35:35 LHC 1-2par Damien Fleury (Nicolas Deschamps), en supériorité numérique3e tiers41:48 LHC 2-2BDL par Robin Kovacs (Andrea Glauser), en supériorité numérique45:20 LHC 2-3par Dylan Fabre (Brent Aubin)48:28 LHC 2-4par Nicolas Deschamps (Markus Poukkula)58:50 LHC 3-4par Jiri Sekac (Joël Genazzi) © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur