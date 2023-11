Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Grenoble vs Astana 0 - 2 Le 18/11/2023 Grenoble [ Grenoble ] [ Astana ] Grenoble en panne de buts ! Après la courte défaite face à Zemgale lors du match 1, Grenoble n’a plus le choix et se doit de réagir face aux Kazakhs de Nomad Astana. Grenbole est toujours privé de Daneau, Onno et Schmitt. Soberg passe quant à lui sur la liste des blessés tandis que Lavoie fait son retour. Grenoble aura bien besoin de son top scoreur et casque d’or en Magnus pour marquer des buts dans cette demi-finale de Conticup. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 19/11/2023 à 00:58 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3724 spectateurs Arbitres : NIELSEN Kenneth, PINIE Omar, assistants FAUVEL Johan, GONCALVES Clement

Grenoble :

Pénalités 10 minutes contre Grenoble 10 minutes contre Astana Coach Aho décide de titulariser Raphael Garnier dans la cage et laisse souffler Stepanek qui a joué mardi en coupe contre Marseille et donc vendredi soir.

photo: Jean-Christophe Salomé

Le début de rencontre voit Garnier se faire peur avec un lancer de loin qui manque de le surprendre (1’).

Musorov touche le poteau de Garnier (3’). Grenoble débute timidement cette partie et tente de réagir avec Rouhainen, le meilleur grenoblois ce soir (4’) puis par Treille qui trouve la mitaine de Boyarkin le gardien de Nomad (4’33). Koudri trouve une belle passe pour Lavoie qui de près n’arrive pas à trouver la faille (8’).



A.Dair est le premier à partir à la faute. Il ne faut que trois secondes pour Nomad, le temps de gagner l’engagement, décalé l’attaquant qui slap sur réception dans le haut du filet. Garnier semble en retard sur ce but (8’41) Kolesnikov inscrit ce but.



Garnier se reprendra pour sauver son équipe sur un deux contre un qui voit un lancer de Kolobov (15’25).



Nomad se met ensuite à la faute par deux fois coup sur coup. La belle occasion pour les BDL d’égaliser. Coach Aho met ses meilleurs joueurs sur la glace, 5 attaquants (Aubin, Treille, Lavoie, Fleury, Deschamps). Malheureusement, cela ne donnera rien de bon car les passes sont trop lentes. Treille est utilisé en tant que défenseur et il prend le PP à son compte alors qu’il aurait été plus utile devant le gardien dans le slot et laissé les commandes du jeu de supériorité à Deschamps pour des lancers sur réception des artilleurs locaux Fleury et Aubin… Grenoble bute sur Boyarkin et laisse passer sa chance.



Grenoble se procure une dernière occasion de but après un excellent travail de F.Dair et Bachelet en fond de glace qui se termine par un lancer de Crinon sur une belle ouverture de Rouhainen (19’50).



Engagements : 11/6 Grenoble

Tirs : 18/7 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Malgré une grosse domination en termes de lancers, Grenoble est derrière au début de ce second tiers. Fleury tentera bien de multiplier les lancers (25) mais rien n’y fait. C’est un soir sans pour les buteurs grenoblois.



Les Kazakhs vont même doubler la mise sur une de leur rare occasion devant Garnier. La passe est précise pour Shetle qui termine le travail (0-2 25’38).



Grenoble continue de pousser mais la précision n’y est pas. Les shoots arrivent souvent sur le gardien de Nomad qui n’en demande pas tant ou ils passent à coté de la cage…



Engagements : 8/7 Grenoble

Tirs : 18/4 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Avec 36 lancers en 40 minutes contre 10 pour les Kazakhs, Grenoble est en retard de deux buts… C’est le même scénario que la veille. Grenoble pourrait jouer des heures sans arriver à marquer. Et quand le palet n’est pas loin de la ligne, il passe juste à coté (40’30).



Les isérois ne sont pas dans un grand soir et rien n’y fera, jusqu’au bout. La sortie de Garnier n’apportera rien de plus et les Kazakhs rateront plusieurs cage vide pour le troisième but.



Engagements : 12/3 Grenoble

Tirs : 14/6 Grenoble



Grenoble aura dominé la rencontre avec 50 lancers contre 16 mais le score est bel et bien en faveur de Nomad. Un score qui est un peu à contre courant mais qui vient confirmer que Grenoble a un probleme de réalisme. C’est le même scénario que sur la rencontre de vendredi contre les Lettons de Zemgale. Grenoble doit vite passer à autre chose mais n’est désormais plus maitre de son destin. Pour se qualifier, il faudra deux éléments : espérer une victoire de Nomad face à Zemgale puis ensuite battre Cardiff par plus de trois buts d’écarts. Clairement, ce ne sera pas une chose facile si on regarde les statistiques des deux premières rencontres.

