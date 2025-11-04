Hockey sur glace - : Grenoble vs Bern 0 - 2 (0-0 0-2 0-0) Le 28/08/2025 Grenoble Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Bern ] CHL : Berne ne fait pas de cadeau à Grenoble Pour le premier match officiel de cette nouvelle saison, les Grenoblois, tout récent champion de France, recevait sur sa glace pour la CHL le voisin suisse Bernois. Berne est une équipe avec un gros budget en rien comparable avec ce qui se pratique en France, habitué à remporter des titres et jouer la gagne que ce soit bien sûr en National League mais aussi en Coupe d’Europe. C’est ce qu’on appelle un gros poisson et Grenoble ne fait clairement pas figure de favori, bien au contraire. A noter la présence de quelques 200 supporters bernois qui se seront fait entendre autant que les 4 000 spectateurs grenoblois, une chaude ambiance comme on les aime. Grenoble Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 29/08/2025 à 10:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4206 spectateurs Arbitres : JérémyRauline, Cyril Debuche assistés de QuentinCady et Quentin Ugolini Buts :

Grenoble :

Bern : Pénalités 7 minutes (2 + 5) contre Grenoble 33 minutes (4x2 + 5 +20) contre Bern



Delphine Verdonnet Comme prévu, Berne prend le contrôle du palet dès le début de la rencontre, essaye de poser son jeu et confisque le palet aux grenoblois qui passeront une bonne partie de ce premier tiers temps dans leur zone, à défendre et essayer de protéger du mieux possible Pintaric qui devra se mettre en avant dans cette rencontre et petit spoil, il gardien slovène a fait le job ce soir.



Le premier lancer dangereux arrive par l’intermédiaire de Fullemann (2’40) de l’arrière. Ritzmann tente quant à lui de passer en solo entre les défenseurs grenoblois (5’20).



Grenoble perd rapidement sur blessure Nicolas Deschamps qui semble être touché au genou. Il ne reviendra pas de la partie… (7’06).



Vermin pense ouvrir enfin le score mais Pintaric y va d’un big save de la mitaine (9’31). Grenoble n’a toujours pas sollicité le portier adversaire…



Pintaric est l’homme de ce match en repoussant un nouveau deux contre un bernois avec à la baguette Scherwey et Marchon (12’15).



Les actions sont nombreuses pour les Ours de Berne mais le score reste vierge. Pintaric repousse encore deux belles chances de Berne de Vermin et Scherwey.



Il faut attendre la fin du premier tiers pour voir Grenoble aller sur la cage adverse. Englund, le nouveau défenseur suèdois de Grenoble, prend un lancer de l’arrière qui termine sur Reideborn le portier suèdois des Ours (16’15).



Une première pénalité contre Marco Muller permet à Grenoble de pousser dans les dernières minutes avec notamment un lancer de Dair mais on en restera là et c’est déjà très bien pour Grenoble vu la physionomie de la rencontre.



Engagements : 11/9 Berne

Tirs : 12/8 Berne



photo: Jean-Christophe Salomé Sacha Treille est le premier grenoblois à aller en prison (24’05). L’infériorité est de courte durée car Lehmann va en prison peu de temps après (24’55).



Berne continue de dominer et fini enfin par marquer. La passe de Muller trouve Merela au second poteau qui dévie le puck hors de portée de Pintaric (0-1 31’29).



Grenoble n’a pas le temps de s’en remettre et encaisse un second but par Anton Lindholm qui d’un one timer puissant dans le haut du filet double la mise en dix-huit secondes (0-2 31’47). Les isérois viennent de prendre un sérieux coup sur le casque…



Bien entendu, ce score est logique et récompense les efforts de Berne depuis le début de partie.

Grenoble n’arrivera pas comme sur le premier tiers à se montrer dangereux en fin de tiers avec seulement trois lancers sur la cage adverse, c’est bien trop faible pour espérer quelque chose.



Engagements : 10/9 Grenoble

Tirs : 12/3 Berne



Dans le troisième tiers temps, les deux équipes sont plus proches. Berne semble gérer son avance, si bien que Grenoble en fin de partie semble avoir une toute petite chance de revenir avec seulement deux buts d’écarts.



Pintaric sort de sa cage pour tenter le tout pour le tout. Le public de Pole Sud croit bien voir enfin un but mais Berne résiste et son portier se montre enfin !



En fin de rencontre, Mallet et Baumgartner en viendront aux mains et finiront pas être exclu du match.



Engagements : 9/5 Grenoble

Tirs : 9/8 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé Sans surprise, Berne a affiché un niveau de jeu supérieur aux grenoblois. Le score est sans doute inférieur à ce qui avait été pronostiqué et cela est dû en partie sur l’excellent match de Pintaric qui aura tenu son équipe pendant trente minutes avant de lâcher coup sur coup. Grenoble a su gérer les moments de forte pression en zone défensive sauf durant un cours moment et cela a été payé cash. La marche était donc trop haute ce soir et il faudra vite digérer cette défaite pour se tourner vers le prochain match qui arrive dès samedi, toujours à domicile et toujours contre une équipe suisse, Zoug. Sur le papier, l’équipe de Zoug semble être d’un calibre un poil supérieur à Berne. Il faudra donc que Grenoble corrige vite les petites erreurs et prennent plus le jeu à son compte pour espérer sortir vainqueur et prendre ses premiers points dans cette compétition européenne. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo