Reprise du hockey à Pôle Sud Les BDL ont rechaussé les patins début Août, ont perdu 2 matches amicaux en Suisse (2-1ap à Fribourg et 6-0 à Genève) mais l'ont emporté à Chamonix (2-5) leur adversaire du soir. Les Pionniers, avec une équipe remaniée et un nouveau duo d'entraîneurs, enchaînent les matches avec notamment une victoire en prolongation face à Sierre (2e niveau Suisse). Ils ne sont malheureusement pas au complet pour affronter leurs hôtes. Côté grenoblois, Koudri, blessé est privé de glace pendant 2 mois ; ses coéquipiers Dair, Gueurif et Crinon sont également en tribune. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 24/08/2025 à 12:30



photo : Jean-Christophe Salomé Les joueurs de Chamonix n’ayant pas leurs noms sur le maillot et n’ayant pu récupérer la feuille de match, je m’excuse auprès d’eux de ne pouvoir les nommer. Les joueurs de Chamonix n’ayant pas leurs noms sur le maillot et n’ayant pu récupérer la feuille de match, je m’excuse auprès d’eux de ne pouvoir les nommer.



Pintaric est vite mis à l’épreuve par le #16 avant que Birkheim puis Deschamps ne sollicitent le portier Savoyard. Grenoble montre un bon contrôle du palet, de belles sorties et entrées de zones, déroutant des Pionniers pourtant bien organisés s’offrant ainsi un premier jeu de puissance qui ne donne rien malgré une belle présence en zone offensive. Chamonix a laissé passer l’orage et développe son jeu maintenant parfaitement avec plusieurs tentatives sur le gardien des numéros 10 et 18. Grenoble enchaîne les dégagements interdits, se fait malmener dans sa zone défensive et ne reprend le contrôle du jeu qu’à la 15e minute. Weigel n’est pas loin d’ouvrir le score mais le gardien des Pionniers est vigilant. Chamonix fini le tiers en supériorité numérique, peine à s’installer mais s’offre une joli fenêtre de tir par le #8 bien bloqué par Pintaric.

photo : Jean-Christophe Salomé

Chamonix a encore 30 secondes de jeu de puissance pour commencer le deuxième acte mais ne peut s’installer. Pintaric va sauver la baraque à plusieurs reprises alors que sa défense se fait transpercer de tout coté par les numéros 9, 13 et 10. Les grenoblois sont heureux d’obtenir un jeu de puissance dans le momentum Chamoniard. Ils l’installent parfaitement permettant à Englund de nettoyer la lucarne adverse [1-0]. Tout s’enchaîne alors très vite! Deschamps perd un palet en zone offensive récupéré par #19 qui file égaliser dans un trou de souris [1-1]. L’attaquant isérois fautif remet les pendules à l’heure dans la foulée d’un joli dribble sur le gardien [2-1]. Les Pionniers sont également efficaces et leur #12 bien décalé égalise à nouveau d’un lancer imparable [2-2]. Pintaric sort trop loin de sa cage et cafouille sa remise du palet récupéré par #15 qui n’a plus qu’à pousser en cage vide [2-3]. Chamonix mène pour la première fois et continue de pousser. Pintaric reste cette fois intraitable face aux tentatives de #10, puis 9 et 19

photo : Jean-Christophe Salomé

Les 5 premières minutes du dernier vingt sont assez équilibrées avant un nouveau momentum Chamoniard. Pintaric sauve face à #15 mais rate à nouveau complètement une sortie ! Cette fois heureusement Birkheim est sur la ligne et empêche le palet d’entrer. Grenoble se sort d’une infériorité numérique et reprend enfin les rênes. Leclerc récupère le palet après un rebond sur la plinthe derrière la cage ne laissant aucune chance au portier [3-3]. Puis Binner bien servi à la bleue déclenche un missile dévié par Boivin imparable [4-3]. Bachelet fait un joli numéro dans la défense mais échoue sur le bouclier alors que Pintatic sauve sur #15 puis #20. Sur une pénalité différée Treille creuse l’écart [5-3]. Chamonix ne profite pas d’une supériorité numérique en fin de tiers, la victoire est grenobloise.



Les deux équipes se sont mis d’accord pour jouer une prolongation (sans mort subite) afin de peaufiner leur préparation. Boivin d’un joli revers ne met que 19’’ pour marquer [6-3]. Chamonix prend le contrôle du palet suffisamment longtemps pour trouver la faille sur un décalage entre #6 et #9 [6-4]. Tous les joueurs ont ainsi pu évoluer en configuration 3 contre 3.



Chamonix a offert une belle prestation ce soir, on sent une équipe déjà bien rodée malgré l’absence de certains joueurs. Ils jouent collectivement, avec de belles sorties de zone palet à la crosse mais ont semblé manquer de puissance physique en zone offensive. Cette équipe à de quoi figurer dans les 8 cette saison encore.

Pour les BDL ont a senti une légère retenue, peut-être pour se préserver pour la CHL. Canada air line n’a rien perdu de sa vigueur, l’intégration des nouveau joueurs sur les 2 autres trios d’attaque semble bien se passer et la 4e ligne des jeunes à fait le boulot. La défense s’est faite malmener quel que soit le duo sur la glace et Pintaric a commis beaucoup d’erreurs se soir. C’est ce côté qu’il faut corriger avant la double échéance européenne qui commence jeudi avec la réception de Berne puis samedi face à Zug deux équipes du haut niveau Suisse.

photo : Jean-Christophe Salomé







