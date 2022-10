Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Grenoble vs Frolunda-Gothenburg 2 - 10 (0-5 1-2 1-3) Le 04/10/2022 Patinoire Pôle Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Frolunda-Gothenburg ] Un univers d’écart de niveau Dernier match de CHL à domicile pour Grenoble qui reçoit le Frölunda Göteborg, la meilleure équipe européenne (4 titres sur 5 finales de CHL). Elle s’est cependant inclinée lors de la 4e journée à Mountfield avec qui elle partage la première place du groupe. Les BDL, déjà éliminés, voudront offrir à leur public et une poignée de partisans suédois, si ce n’est la victoire, au moins une belle résistance et un gros engagement. Mais Grenoble aura pris le tsunami des Indiens dès le premier tiers. Patinoire Pôle Sud Grenoble, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 05/10/2022 à 08:37 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Photographe Lardière Laurent Frolunda corrige les BDL Avec le gain du palet les rouges et bleus se projettent vite à l’avant et obtiennent un premier jeu de puissance bien installé dans un premier temps puis repoussé par une défense très vive sur le porteur du palet. Le jeu suédois se met ensuite en mode fusée. Leur seconde incursion en zone offensive est la bonne, Filip Johansson d’un tir de la bleue à ras de glace trompe Stepanek [0-1 / 4’27’’]. Les Indiens sont beaucoup trop rapide pour les locaux ; le palet circule si vite en zone offensive que même à égalité numérique leur top scorer Lash trouve la cage ouverte [0-2 / 7’13’’]. Malgré tout les scandinaves commettent des fautes mais Grenoble peine à installer son jeu de puissance tant la défense à 4 est efficace. Frölunda ne fera pas mieux dans la même situation. Les isérois vont alors sombrer en prenant deux filets en moins de 20 secondes par Innala [0-3 / 13’36’’] suivi de Jacob Nilsson [0-4 / 13’53’’]. La seule occasion dangereuse grenobloise est à l’actif d’Hardy qui lance à la 17e minute sur le géant danois (1m95) avec Treille présent au rebond que le portier n’offre pas. Un second jeu de puissance de Göteborg offre un tic tac toe parfaitement conclu par Lenc [0-5 / 18’51’’]. Les grenoblois n’auront pas vu le jour dans ce tiers dépassés par la vitesse, la technique et l’organisation des suédois dont le gardien a passé 20 minutes tranquilles avec seulement 3 arrêts à faire.



Photographe Lardière Laurent Stepanek encaisse cinq buts en 20 minutes Garnier entré en jeu se fait nettoyer les 2 lucarnes à la suite. Innala passe en revue l’effectif grenoblois sans résistance et trompe le gardien [0-6 / 20’51’’], imité par Hasa coté opposé [0-7 / 21’40’’]. Les Brûleurs De Loups arrivent cependant à se procurer enfin une phase de jeu offensive, tout d’abord avec Fleury, puis Rouhiainen. Les locaux bénéficient d’un jeu de puissance qui permet à Hardy, Aurélien Dair ou encore Treille de vérifier que le portier des Indiens est bien réveillé. A la mi match le Frölunda reprend le dessus et se retrouve même en double supériorité numérique qui ne donne rien… à part un contre de Fleury qui échoue malheureusement sur le gardien. A son tour en supériorité Grenoble n’est pas loin d’ouvrir son compteur. C’est finalement à égalité numérique que Deschamps récupère son propre rebond et évite de faire Fanny [1-7 / 38’42’’]. Le score étant fait les suédois ont réduit la voilure permettant aux isérois de développer leur jeu et de débloquer leur compteur.



Photographe Laurent Lardière La jeunesse grenobloise a tout tenté sans réussite Quelques belles occasions ponctuent ce dernier vingt permettant aux gardiens de s’exprimer pendant près de 8 minutes de jeu avec très peu d’interruptions. Pontus Johansson arrive à dribbler Garnier et pousse délicatement le palet dans sa cage [1-8 / 47’51’’]. A nouveau en supériorité numérique, les BDL se font repousser par une terrible défense suédoise. Pourtant Grenoble pousse encore et toujours jusqu’à ce but en force d’Hardy à 2m du gardien [2-8 / 54’35’’]. La fin du match approche mais le score n’en restera pas là. Lamarche repartant de sa ligne de but se fait prendre le palet par Rosseli-Olsen qui ne laisse aucune chance à Garnier [2-9 / 56’31’’]. Ce dernier est fortement sollicité en ces dernières minutes. Carlsson ajoute une dixième unité pour clore le festival offensif [2-10 / 57’43’’].



Photographe Laurent Lardière D.Fabre a été très actif face aux suédois de Goteborg Les BDL ont été dominés dans toutes les phases de jeu. La vitesse de patinage des suédois était trop rapide, leur circulation du palet donnait le tournis au joueurs. Grenoble aurait pu profiter de ses 5 jeux de puissance mais la défense à 4 du Frölunda est exceptionnelle en montant à chaque fois sur le porteur du palet. La différence de niveau est flagrante entre les deux équipes, le score élevé le prouve. Malgré tout les locaux n'ont jamais baissé les bras et ont fait honneur à leurs couleurs en se bougeant jusqu'à la sirène. Le match retour aura lieu mardi prochain à Göteborg, un voyage qui s'annonce difficile mais qui ne peut qu'apporter de l'expérience aux joueurs qui se consacreront ensuite à la ligue Magnus mais également à la Coupe de France pour laquelle ils n'auront pas le droit à l'erreur avec une première étape à Chamonix le 18.







