Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Grenoble vs Frolunda-Gothenburg 1 - 3 Le 11/11/2025 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Frolunda-Gothenburg ] CHL Grenoble-Frölunda 1-3 Grenoble recevait à Pole Sud un adversaire de gros calibre avec la venue du leader du championnat suédois, quatre fois vainqueur de la CHL en dix éditions, l’équipe de Frolunda Göteborg pour le compte du match aller des huitièmes de finale de CHL. Un match de gala pour les grenoblois qui font office de petit poucet désormais dans cette compétition européenne. Tous les parieurs donnent une large victoire de Frolunda sur Grenoble comme lors de la dernière rencontre européenne à Pole Sud qui s’était terminé par un score sans appel de 10-2… On espère voir un autre scénario ! Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 12/11/2025 à 09:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Buts :

Grenoble :

Frolunda-Gothenburg : photo: Jean-Christophe Salomé Les isérois rentrent bien dans la partie et sont à la manœuvre avec notamment Englund qui prend un premier lancer dangereux sur le gardien norvégien de Frolunda Normann, habituel numéro deux derrière Lars Johanssen (3’).



Frolunda répond par le défenseur Folin, sept saisons NHL dans les patins, qui profite du trafic devant Pintaric pour lancer de l’arrière (5’15). Les suédois pensent ouvrir le score par Ruotsalainen qui perce la défense des BDL et vient battre Pintaric en duel (6’26) mais le but est logiquement refusé pour un hors-jeu au départ de l’action…



Grenoble est en difficulté et il faut un grand Pintaric dans la cage pour repousser plusieurs chaudes tentatives de Frolunda. En infériorité numérique suite à une pénalité contre Treille, Göteborg va ouvrir le score sur un beau jeu de passe qui se termine en déviation devant la cage grenobloise, imparable (0-1 8’59).



Les grenoblois ont du mal à créer du danger sur la cage adverse. Beauchemin parvient à prendre un lancer puissant qui termine sur le casque de Normann (10’12). En infériorité, le défenseur de Frolunda Heens part au but mais est fauché par Boivin qui revient défendre comme il eput. L’arbitre siffle un tir de pénalité. Il est tiré par Innala qui part trop sur l’extérieur et voit l’angle du but se refermer rapidement et Pintaric faire l’arrêt… (11’04). Le gardien slovène est dans un grand soir ! Grenoble peut donc espérer.



Karlsson, le suédois de Grenoble qui est venu renforcer l’effectif suite aux blessures et qui est finalement toujours là, prend sa chance et touche de nouveau le casque du gardien (17’).



Il faut attendre les ultimes secondes pour voir la plus belle action de but pour Grenoble avec Karlsson qui profite d’un service de Weigel pour reprendre le palet à bout portant du gardien qui parvient à dévier la trajectoire du palet in extremis (19’58).



Engagements : 15/8 Grenoble

Tirs : 15/8 Frolunda



photo: Jean-Christophe Salomé Le second tiers voit l’intensité augmenter mais le nombre d’occasions baisser. C’est néanmoins toujours Frolunda qui a le plus de chances avec plusieurs tirs en moins d’une minute. Pintaric est dans un grand soir et le public de Pole Sud l’a bien compris en scandant plusieurs fois son nom après trois arrêts consécutifs (29’).



Grenoble se voit un but refuser logiquement pour une obstruction sur le gardien adverse (32’20). Mallet pousse le défenseur sur son gardien, Beauchemin récupère le palet, pousse au fond et provoque une fausse joie aux supporters des BDL.



Grenoble va finalement trouver le chemin du but avec Dair qui pousse le palet dans une cage grande ouverte après un super service de Leclerc (1-1 38’22). Les Suédois devront encore hausser le niveau de jeu car Grenoble est bien en place et pose des problèmes à son adversaire, son doute plus que prévu.



Engagements :14/8 Frolunda

Tirs : 9/6 Frolunda



photo: Jean-Christophe Salomé Le troisième tiers débute mal pour les grenoblois avec Heens bien servi qui vient battre Pintaric du revers (1-2 44’06).



Le jeu devient plus physique et plusieurs fois, les joueurs ne sont pas loin d’engager le combat. On se préserve sans doute dans l’optique du match retour. Quoi qu’il en soit, Grenoble pousse et Mallet avec Treille ne sont pas loin du but de l’égalisation mais le défenseur de Frolunda dégage le palet sur la ligne de but…

Les minutes filent et Grenoble reste dans une position idéale avec un petit but de retard en vue du match retour dans une semaine.



Malheureusement, ils vont finir par encaisser un troisième but sur un palet perdu à la bleue par Binner, un contre rapide et belle finition en un contre de Weissbach (1-3 57’43).



On en restera là et c’est un bilan mitigé car le match est bon côté grenoblois. Grenoble a répondu présent et peut sortir la tête haute de cette première rencontre. Comme prévu Frolunda est au-dessus mais peut être pas autant que l’on l’avait pensé avant la rencontre. Le dernier but qui donne deux buts d’avance à Frolunda complique sérieusement la tâche des BDL qui devront réaliser un véritable EXPLOIT à l’extérieur pour arrocher la qualification. Les chances sont désormais très faibles mais il faudra jouer ce match à fond et donner encore une fois le meilleur de soi-même !



Engagements : 12/10 Grenoble

Tirs : 8/5 Frolunda



photo: Jean-Christophe Salomé © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur