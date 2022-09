Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Grenoble vs Mountfield 3 - 4 (2-1 0-3 1-0) Le 03/09/2022 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Mountfield ] CHL: Les 2e tiers fatals à Grenoble Les 3857 spectateurs Pôle Sud, dont un groupe de tchèques moins chantants que les allemands jeudi, assistent au match entre les 2 perdants de la première journée de CHL. Mountfield a été défait par Göteborg (4-2) alors que Grenoble s’est fait humilier à domicile par Berlin (8-2). Les locaux doivent montrer ce soir un tout autre visage et surtout l’emporter sous peine de voir s’envoler leur objectif de qualification pour le second tour. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 04/09/2022 à 10:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Grenoble :

Mountfield :



Mais cela ne pouvait pas plus mal commencer pour les rouges et bleus. Sur la mise en jeu, Lev s’échappe et dribble Stepanek pour l’une des plus rapide ouverture de score [0-1 / 0’09’’]. Forts de cette avance, les tchèques continuent de mettre la pression sur Stepanek. Grenoble laisse passer l’orage et le trio Poukkula-Nehring-Douay est proche d’égaliser après 5 minutes. Rouhiainen trouve la faille sur son lancer de la bleue dévié semble t’il par Treille [1-1 / 7’09’’]. Grenoble est enfin dans son match même si son jeu de puissance obtenu peu après le but est inefficace. Les joueurs patinent fort pour la conquête du palet et bataillent dur dans les bandes. Treille, meilleur grenoblois ce soir, trompe à nouveau Kiviaho de la bleue [2-1 / 12’37’’]. Malgré un départ catastrophique les Brûleurs De Loups ont su réagir et prendre le score face à une équipe d’un niveau inférieur aux Eisbären Berlin.



Engagements : 10/9 Mountfield

Tirs : 10/7 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Dans un jeu relativement équilibré, les 2 protagonistes alternent les séquences offensives et sollicitent les gardiens qui font le boulot. Sur un jeu de puissance Tchèque Treille part en contre et se fait faucher. Pas de tir de pénalité mais prison pour le fautif. La séquence de 4 vs 4 permet à Stepanek de s’illustrer face à Okuliar tandis que Kiviaho s’emploi face à Deschamps. Stepanek peut également remercier sa barre transversale [27’24’’]. Lors d’une supériorité numérique bien installée, Mountfield voit les occasions de Pavlik, Scherbak puis Zachar maîtrisées par le portier isérois. Dans un cafouillage devant sa cage, Stepanek tente par 2 fois de stopper le palet qui franchi malgré tout la ligne [2-2 / 36’33’’]. Les zébrés ont ensuite validé l’action par vidéo. Mountfield fini fort le tiers et met une énorme pression sur les grenoblois complètement dépassés. On crois revivre en cette fin de tiers le début du second face à Berlin. Stepanek assure tant qu’il peut mais ne peut que constater les dégâts bien masqué sur le but de Blain [2-3 / 39’19’’] ou sur le palet dévié par Smolenak sous sa barre [2-4 / 39’54’’]. Mountfield prend logiquement l’avantage dans ce tiers qu’ils ont globalement dominé alors que Grenoble est une fois de plus passé au travers.



Engagements : 19/11 Mountfield

Tirs : 17/4 Mountfield

photo: Jean-Christophe Salomé

Les grenoblois se portent à l’avant et font le jeu dès le début du troisième tiers, ils montrent une belle détermination pour revenir dans le match. Fleury dans le slot ajuste Kiviaho et concrétise le bon début de tiers isérois [3-4 / 45’26’’]. Il y a très peu d’arrêts de jeu et les rouges et bleus sont déchaînés et occupent la zone offensive assaillant le gardien de tirs pas forcément cadrés. Malgré tout Stepanek doit sauver son équipe face à Cingel qui se procure la seule occasion dangereuse des Tchèque dans ce tiers. Grenoble continue de lâcher les chevaux bien encouragé par son public et se trouve proche de l’égalisation à la 55e minute, Kiviaho est bien chanceux sur le coup. La sortie du gardien et le temps mort grenoblois ne changera rien au sort de cette rencontre perdue pour Grenoble.



Engagements : 7/5 Mountfield

Tirs : 12/6 Grenoble



Les BDL ont encore eu un énorme passage à vide lors du second tiers (au début face à Berlin, à la fin ici). Au niveau européen il est ensuite impossible de revenir malgré toute la bonne volonté affichée par les grenoblois aux derniers tiers. Stepanek a fait ce soir un bon match, contrairement à jeudi, mais a un peu manqué de chance. La défense a du batailler dur à l’image d’Hardy que l’on a beaucoup vu au 3e tiers (26’ de présence sur le match) et peut être fière de ne prendre aucun but en infériorité numérique sur les 2 matches. Douay et Holdener, prêtés par Lausanne dans le cadre du partenariat pour la CHL, n’ont pas apporté grand chose et ont même perturbé les automatismes que l’ont avait pu voir entre les lignes lors des matches amicaux. La 4e ligne (Koudri-Munoz-Quattrone) montre de belles choses à chaque présence avec 2 fois moins de temps de jeu que les autres (8’ seulement). Il reste beaucoup de choses à travailler, surtout niveau gain des mises en jeu même si Champagne remporte souvent les siennes (57%). Sauf miracle improbable, Grenoble peut déjà dire adieu à son objectif de qualification pour le second tour de CHL. Les prochains matches sont jeudi à Hradek Kralové et samedi à Berlin.

photo: Jean-Christophe Salomé







