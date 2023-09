Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Grenoble vs Patriotes Université Québec Trois-Rivières 4 - 1 Le 31/08/2023 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Patriotes Université Québec Trois-Rivières ] Les universitaires Québécois à la hauteur Second et dernier match de préparation à domicile, les BDL accueillent les hockeyeurs universitaires de 3 Rivières du Québec venus en tournée préparatoire en France. Après avoir perdu 7-4 à Marseille, cette jeune équipe affrontera Gap vendredi et Briançon samedi. Ils se présentent ce soir dans une patinoire aussi bien remplie que face à Rouen avec un peu plus de 3000 personnes. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 01/09/2023 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



La partie commence gentiment par un lancer grenoblois non cadré alors que Lepage et Roy essayent de tromper Garnier, portier isérois ce soir. Les Patriotes bénéficient rapidement d’un premier jeu de puissance puis d’un second et prennent d’assaut la cage que Garnier défend solidement. Au complet Grenoble n’arrive pas à installer son jeu, bien gêné par un attaquant adverse toujours en pointe. Une erreur de défense Québécoise offre le palet à Deschamps qui ne se fait pas prier pour dribbler Gravel et pousser au fond [1-0 / 11’40’’]. De nouveau en supériorité numérique, Trois Rivières s’installe et fait bien circuler le palet tentant quelques tirs trop timides pour tromper la vigilance grenobloise. Quelques occasions plus franches sont à noter en fin de tiers par Fleury, Onno ou encore Aubin d’un coté alors que Soucy est proche d ‘égaliser à la sirène. Les jeunes de 3 Rivières ont livré une belle prestation avec 13 tirs, en conservant et faisant circuler facilement le palet empêchant les locaux de prendre le jeu à leur compte et de tirer (7 fois seulement).

photo: Jean-Christophe Salomé

Lafrance, qui vient de participer au camp NHL de Juillet de l’Avalanche, est proche de l’égalisation mais Garnier ne laisse pas de rebond. Sa seconde tentative n’a pas plus de succès tout comme cette passe au cordeau à Beaudoin qui ne peut reprendre. Les universitaires offrent un jeu porté à l’offensive et ne semblent pas du tout impressionnés par les Canadiens, piliers de la défense Grenobloise. Ce n’est qu’à mi match que Grenoble se montre dangereux d’abord par Hardy qui trouve la jambière puis par Lavoie qui loupe une cage ouverte. Mais les grenoblois continuent de se faire malmener dans leur zone, heureusement que Garnier veille et empêche L’Italien d’égaliser. Encore pénalisés, les grenoblois sont maintenus devant leur cage par un jeu de puissance qui fait bien circuler le palet mais n’arrive pas à créer de grosses occasions. Malgré une forte domination (15 tirs à 6) les Patriotes n’ont toujours pas réussi à débloquer leur compteur.

photo: Jean-Christophe Salomé



Les Québécois conduisent toujours aussi bien le palet ne laissant que peu d’occasions à leurs hôtes qui se voient pénalisés pour la 5e fois. Grenoble résiste jusqu’à ce que Sabourin-Lauzon reprenne son propre rebond pour tromper Garnier pour une égalisation bien méritée [1-1 / 44’07’’]. Mais Grenoble reprend vite les commandes suite à une belle entrée de zone à 3 avec Fleury à la finition [2-1 / 46’23’’]. La partie s’équilibre, Grenoble commence à montrer un autre visage. Un joli solo de Lafrance dans la défense à failli faire mouche alors que Lavoie en contre échoue sur Gravel. Mais sur un lancer de la bleue de Crinon, Lavoie dévie le palet et trompe le portier [3-1 / 51’48’’]. Alors qu’ils n’avaient pas encore été pénalisés du match, les universitaires le sont 2 fois de suite et doivent évoluer en double infériorité. Double peine pour le gardien qui venait de prendre les 2 minutes pour un mauvais gel du palet puisqu’il dévie le centre de Fleury dans sa propre cage [4-1 / 55’17’’]. Pour les 3 dernières minutes les Québecois vont jouer avec un joueurs de champs supplémentaire mais n’arriveront pas à réduire la marque.



Cette équipe de jeunes universitaires a donné du fil à retordre aux Brûleurs De Loups et le score ne reflète absolument pas la physionomie du match. Les Québecois ont bien dominé la partie que ce soit en maniement et circulation du palet ou en nombre de tirs (45 à 23). Il leur manque vraiment un finisseur pour tromper Garnier qui a livré ce soir une partition quasiment sans fausse note. Il reste encore un match de préparation aux Grenoblois (à Gap) avant d’attaquer la saison.

photo: Jean-Christophe Salomé







