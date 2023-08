Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Grenoble vs Rouen 3 - 1 (2-0 0-1 1-0) Le 26/08/2023 Patinoire Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Rouen ] Première prestation grenobloise convaincante Le hockey sur glace est de retour à Pôle Sud avec un premier test amical inédit face aux tenants du titre Rouennais. L’énorme coup de communication du Staff le transformant en match des champions a porté ses fruits puisque la patinoire est bien remplie pour un mois d’août. Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 27/08/2023 à 12:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3647 spectateurs Arbitres : M. Groffroy et Rauline / Mme Cheyroux et Mr Goncalves Buts :

Grenoble : 0:08 Markus Soberg (ass Sacha Treille et Kyle Hardy) ; 16:40 Julien Munoz (ass Timothé Quattrone et Matias Bachelet) ; 50:11 Charles Schmitt (ass Damien Fleury et Alexandre Lavoie)

Rouen : ; 33:51 Joris Bedin Pénalités 8 minutes contre Grenoble 29 minutes contre Rouen



Les deux équipes sont en phase de préparation, Grenoble s’est imposé 2 fois face à Chamonix alors que Rouen compte 3 défaites (Ajoie, Angers, Köln) et une large victoire face à Cergy. L’occasion est donnée ce soir au public de découvrir les nouveaux visages dans chaque équipe avant la reprise du championnat dans 2 semaines. Ces deux équipes préparent également leurs rendez-vous européens. La CHL dès jeudi pour les Dragons qui affronteront Ingolstadt, Lathi et Tampere à domicile et Skelleftea, Genève puis Mannheim à l’extérieur pour un nouveau format de cette coupe. En novembre, les Brûleurs De Loups joueront directement la poule de demi-finale de la Continental Cup à domicile face aux Cardiff Devils, au Nomad Astana et un qualifié du 2e tour.

photo: Jean-Christophe Salomé

Fraîchement arrivé en Isère, Soberg réceptionne le palet sur l’engagement et s’en va trompé Caubet [1-0 / 8’’]. Grenoble presse, prive les Rouennais de palet et ne les laisse pas voir le jour. Le jeu grenoblois semble déjà bien huilé et orienté à l’offensive, même de la part des défenseurs. Stepanek n’a rien à faire avant la 7e minute avec quelques lancers dont celui de Vigners bien placé et sorti de la jambière. Yeo tente à son tour de plus loin mais trouve la mitaine (12e). Les grenoblois sont les premiers à commettre une faute, le jeu de puissance des Dragons est installé. Vigners puis Sotnieks imité par Chakiachvili n’arrivent pas à tromper la vigilance de Stepanek qui fait le boulot et rassure. Sorti de prison Munoz s’exprime d’un lancer surpuissant ne laissant aucune chance à Caubet [2-0 / 16’40’’]. En fin de tiers Rouen arrive un peu mieux à déployer son jeu mais est loin de son niveau attendu.



photo: Jean-Christophe Salomé



La pause a fait du bien aux rouennais qui semblent maintenant entrer vraiment dans le match en tenant plus longtemps le palet grâce à une bonne circulation. Les tentatives de Lampérier, Guimond et Perron sont stoppées par le gardien isérois. Yeo, un des meilleurs Rouennais ce soir, trouve par 2 fois la mitaine de Stepanek. Les Brûleurs De Loups sont confinés dans leur zone défensive et se montrent moins précis dans leurs relances. Treille et Soberg partis ensemble en contre ne trouvent pas la mire (28e). Les locaux ont un premier jeu de supériorité à mi match et se font subtiliser le palet par Nesa qui part en contre et percute le gardien. Munoz et Hardy ont suivi et se ruent sur lui pour protéger logiquement Stepanek. Tout aussi logiquement le corps arbitral les envoie en prison et exclue Nesa. Les différentes phases de jeu à 4 vs 3, puis 4vs 4 et enfin 3 minutes à 5 vs 4 n’ont pas permis à Grenoble de se détacher. Pire, alors qu’ils sont toujours en supériorité, Bedin profite d’un cafouillage pour réduire le score [2-1 / 33’51’’]. Au complet, la fin de tiers est plutôt à l’avantage des locaux avec des tentatives d’Aubin puis Farnier à chaque fois bien servis par Deschamps, mais stoppées par Caubet.

photo: Jean-Christophe Salomé



Il y a beaucoup moins d’intensité dans ce dernier tiers. Rouen propose un jeu agréable avec une bonne circulation de palet mais pêche à la finition avec un nouvel arrêt du casque de Stepanek sur un lancer d’Honejsek. Grenoble a plus de mal a se trouver et enchaîne les dégagements interdits. Pourtant après une déviation manquée de peu par Aurélien Dair, le chemin des filets est trouvé par les nouvelles recrues. Lavoie lance de la bleue, le palet flottant est semble t’il dévié par Schmitt qui trompe Caubet [3-0 / 50’11’’]. Un peu plus d’espace se libère en cette fin de match, les replis défensifs sont plus lents, les joueurs ont encore du mal à maintenir une grosse intensité pendant 60’. On notera cependant une nouvelle tentative de Honejsek et un nouveau jeu de puissance Rouennais permettant à Stepanek de s’exprimer. A la dernière minute, Caubet sort pour offrir un joueur de champs supplémentaire aux Dragons et Lhenry pose un temps mort. Cette situation a plus un objectif de préparation tactique en vue de la CHL que le gain du match puisqu’il ne reste qu’une minute.



Cette équipe des Brûleurs De Loups a fait globalement plaisir à voir. Les nouvelles recrues semblent bien intégrées, les lignes proposées ce soir ont bien tourné. La cohésion et la solidarité entre l’attaque et le repli défensif sont déjà bien en place dès ce 3e match, une dès bases du comportement souhaité par Aho. On mettra un bémol cependant sur le résultat et l’opposition car les 2 équipes n’avaient pas les mêmes objectifs pour ce match. En effet alors que les grenoblois étaient là pour en imposer et gagner (ce qu’ils ont fait) les Rouennais devaient techniquement préparer leur match de CHL, se préserver des blessures et s’économiser ce qui justifie l’absence de Pintaric sur le glaçon. Malgré tout les Dragons n’ont pas vraiment convaincus dans leur homogénéité, ni dans leur technicité et ont montré un visage en deçà des attentes. Avec pourtant un fort recrutement, ils semblent un peu juste pour le niveau CHL à suivre dès jeudi sur leur île face à Ingolstadt (2e de DEL).

photo: Jean-Christophe Salomé

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur