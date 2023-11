Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Grenoble vs Zemgale 1 - 3 Le 17/11/2023 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Zemgale ] Douche froide pour Grenoble Après le premier match de l’après-midi qui a vu la victoire surprise des Kazakhs de Nomad Astana face à Cardiff sur le score de 5-4, Grenoble recevait sur sa glace l’équipe Lettone de Zemgale. Une équipe championne de Lettonie en titre avec une moyenne d’âge très basse. Grenoble se présente sur cette rencontre avec seulement cinq défenseurs de métier et sans son meilleur compteur Lavoie. Sur le papier, Zemgale est l’adversaire le plus abordable. Cette équipe est la seule à avoir dû participer à un tour préliminaire avec accéder à ces demi-finale de Conticup. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 17/11/2023 à 23:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Grenoble débute la rencontre par une première pénalité contre Quattrone qui dépanne en défense et part en prison pour deux minutes (2’10). Damien Fleury parvient néanmoins à se créer une chance de but en contre (3’35).



Les isérois, dans une Arena pas complétement pleine pour l’événement, prennent peu à peu le contrôle de la rondelle et ont un momemtum important en milieu de premier tiers. Munoz puis F.Dair (9’) viennent tester le portier de Zemgale Cimermanis. Puis Damien Fleury et Nicolas Deschamps ont aussi une belle occasion de but. Crinon enfin, en prenant le temps de choisir le bon moment pour lancer à la cage avec le plus de trafic possible, n’est pas loin de l’ouverture du score (11).



La soirée de Stepanek est alors très tranquille. Il faut attendre la fin de tiers pour voir un peu d’animation du coté de la cage grenobloise. Hardy puis Lamarche partent en prison. Une double supériorité de 1m41 est ainsi offerte aux lettons qui poussent pour ouvrir le score mais Grenoble tient bon et les deux équipes se quittent sur un score qui aurait pu être à l’avantage des grenoblois vu la physionomie du tiers.



Engagements : 7/4 Grenoble

Tirs : 12/9 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Le second tiers débute très mal pour Grenoble avec un lancer devant la cage de Stepanek qui est dévié de la crosse par Crinon dans la cage de son propre gardien. Le but sera attribué à Porejs (0-1 21’49).



Les occasions se font ensuite rares. Grenoble tarde à réagir et il faut attendre la première supériorité grenobloise pour voir un peu de mouvement devant la cage de Cimermanis (29).



Les lettons se mettent en carré défensif, très proche de la cage et bouchent au maximum les espaces. Et cela fonctionne parfaitement !



Grenoble va progressivement se remettre dans le sens de la marche et prendre plus de lancers même si la plupart sont sur le gardien ce qui lui permet de briller facilement. C’est finalement sur un centre à la cage de Sacha Treille, dévié par un défenseur dans son propre but que Grenoble va égaliser. Un csc partout et on recommence (1-1 37’32).



Engagements : 10/7 Grenoble

Tirs : 20/4 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Les hommes d’Aho pensent sans doute avoir fait le plus dur en égalisant mais que nenni car Zemgale va doucher les supporters français. Un tour de cage rapidement effectué permet de tromper Stepanek, pas irréprochable sur ce déplacement (1-2 43’36).



Stepanek se remet rapidement dans la partie et sauve les siens sur un double arrêt après un engagement en zone offensive (43’53).



Grenoble tente de pousser pour revenir au score mais le verrou Cimermanis tient encore. Rouhainen, Hardy puis Koudri ont bien des situations intéressantes mais cela ne passe pas. Au contraire des lettons qui profitent d’un rare deux contre un pour tuer le suspense et donner la victoire à Zemgale (1-3 55’33).



Engagements : 16/9 Grenoble

Tirs : 12/8 Zemgale



Petite douche froide à Pole Sud pour les grenoblois qui repartent avec une défaite qui sanctionne une incapacité à créer des décalages offensivement et faire la différence face au but. On pourra toujours se dire que le match bascule d’un rien et qu’avec un arbitrage un peu plus strict, Grenoble aurait pu repartir avec un autre résultat. Quoi qu’il en soit, Grenoble a perdu son joker et devra désormais passer la vitesse supérieure pour espérer accrocher une des deux premières places du groupe. Le premier match entre Nomad et Cardiff a vu le même scénario se produire avec le favori qui domine sans marquer, concède l’ouverture du score et court après son adversaire durant tout le match. Les quatre équipes semblent d’un niveau très proche donc il y aura sans doute du suspense jusqu’à dimanche soir.

