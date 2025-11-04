Hockey sur glace - : Grenoble vs Zug 1 - 5 (0-3 0-1 1-1) Le 30/08/2025 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Zug ] CHL: les BDL à nouveau défaits par des suisses Jeudi dernier les BDL ont tout donné mais ont du s’incliner sans inscrire le moindre but face à Bern. Ce soir la marche est plus haute face à Zug qui, tout comme Bern, n’a pas participé aux 2 dernières éditions et a remporté son premier match à Lulea (2-3ap). Les grenoblois doivent être plus efficaces offensivement pour percer la défense et conserver pendant 60 minutes l’intensité qu’ils ont su mettre il y a deux jours. Zug est privé de son capitaine international Tchèque Jan Kovar, blessé. L’infirmerie Grenobloise accueil Koudri et Deschamps deux attaquants qui auraient été bien utiles. Enfin dans une patinoire pleine, les 250 supporters de Zug assurent une ambiance de folie comme l’ont fait ceux de Bern. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 31/08/2025 à 10:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Geoffrey Barcelo, Clement Gonçalves assistés de Joffrey Yssembourg, Nicolas Constantineau, Buts :

Grenoble :

Zug : Pénalités 6 minutes contre Grenoble 12 minutes contre Zug



Les suisses donnent le ton d’entrée par un gros lancer de Tatar repoussé par Pintaric. Mais la seconde vague en 2 contre 1 fait mouche par Kubalik bien servi par Eggenberger [0-1 / 2’52’’]. Les grenoblois partent à la faute mais le jeu de puissance des helvètes est chahuté par les locaux et n’offre que 2 tirs bien stoppé par Pintaric. Au complet Zug est toujours à l’offensive, le portier isérois sort 2 belles mitaines sur les gros lancers de Diaz. Dair est le premier à tester Wolf après 8 minutes de possession adverse. Grenoble presse haut pour essayer de prendre le contrôle du palet qui semble collé aux crosses des suisses qui pourtant partent à la faute et offrent près de 2 minutes de double supériorité aux locaux. Mais le jeu de puissance peine à décaler la défense et seul Binner trouve Wolf. De retour à 5, les suisses reprennent le contrôle, Leuenberger glisse le palet à raz du poteau mal fermé par Pintaric [0-2 / 17’09’’]. Une minute plus tard Hofmann nettoie la lucarne d’un lancer imparable [0-3 / 18’09’’]. Le score n’évolue plus jusqu’à la sirène, Grenoble n’a pas su prendre l’avantage lors de sa double supériorité et s’est fait malheureusement punir ensuite.



Engagements : 11/10 Grenoble

Tirs : 12/9 Zug



photo: Jean-Christophe Salomé



Zug démarre à fond la seconde période, Senteler et Riva voient leurs tirs bloqués par Pintaric. Grenoble n’arrive pas à sortir de sa zone. Hofman puis Kubalik ne trompe pas la vigilance du portier grenoblois. Zug part à la faute, les BDL mettent une grosse pression sur leur jeu de puissance mais Wolf est très réactif et se sort de toutes les situations. Passée mi match Zug, alors en supériorité numérique, creuse l’écart par Senteler [0-4 / 32’10’’]. Grenoble continu de subir les offensives, la fatigue se fait sentir coté grenoblois et le banc est plus loin dans le second tiers pour aller changer de ligne. Pintaric maintien le score alors que Beauchemin part seul en contre mais lance à coté. Encore des occasions ratées pour les grenoblois qui pourtant ne déméritent pas dans leurs intentions et leur persévérance, mais les suisses sont solides en défense et diablement rapide dans la gestion du palet.



Engagements : 13/6 Zug

Tirs : 12/9 Zug



photo: Jean-Christophe Salomé



Grenoble revient avec les mêmes bonnes intentions sur la glace, Mallet lance mais au dessus, et Zug reprend la maîtrise du jeu. Sklenička trompe une nouvelle fois Pintaric qui ne peut rien sur le palet qui semble dévié par Mallet [0-5 / 44’12’’]. Les suisses continuent d’asphyxier leurs hôtes qui peinent à sortir de leur zone défensive. Cependant les locaux se sortent les tripes ; Binner sort un gros lancer mais Wolf d’une mitaine ferme se saisit de la rondelle. La triplette canadienne essaye de donner le tournis à la défense mais une fois encore Wolf a le dernier mot. Bachelet part en contre, son lancer est dévié par le portier sur Leclerc qui ne se fait pas prier pour enfin marquer [1-5 / 50’52’’]. Le jeu ne perd pas en intensité, Pintaric doit encore s’imposer face à Hofmann et Leuenberger. Treille sur un jeu de puissance bien installé ne trouve pas la faille alors que Leuenberger commet une faute sur Pintaric qui voulait relancer ; Dair voulant faire justice est envoyé également en prison mais prive, par son geste, ses coéquipiers d’une double supériorité. Les grenoblois ne lâchent rien jusqu’à la sirène mais le score n’évolue pas.



Engagements : 11/6 Zug

Tirs : 12/7 Grenoble



Grenoble a encore chuté ce soir mais n’a pas à rougir de sa prestation. Les joueurs ont mouillé le maillot, sont restés assez disciplinés et même si la fatigue était certaine ils n’ont rien lâché pendant 60 minutes. Malgré leur 30 tirs les grenoblois n’ont trompé qu’une seule fois le portier helvète qui a sorti un grand match. La prochaine étape est le 5 septembre à Bremerhaven puis le 7 à Berlin (Champion d’Allemagne) avant de reprendre le championnat le 12 à domicile face à Bordeaux.



photo: Jean-Christophe Salomé







