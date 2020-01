Hockey sur glace - : Japon (JPN) vs République Tchèque (CZE) 0 - 0 (0-1 2-0 2-0) Le 18/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Japon (JPN) ] [ République Tchèque (CZE) ] Japon en demis ! Petit tour photographique du 1er match du Japon face à la République tchèque. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 18/01/2020 à 20:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Melissa Boverio, Melissa Doyle et Jessica Chartrand, Hanna Persson Buts :

Japan :

Czech Republic : Pénalités 4x1:30 contre Japan 1x1:30 contre Czech Republic



Yves Seira Malgré une ouverture du score après 02:56, par Tereza Pistekova, la République tchèque a cédé dès l'égalisation de Makoto Ito à la 21e. Hina Shimomukai (25e), Minami Kamada (43e) et Makoto Ito (à nouveau, 45e) ont pu se départager les 4 buts japonais. Tous les buts ont été marqués en égalité numérique et Michaela Hesova a tout de même quitté sa cage à la 43:23, moment où le score était de 3-1.



Le prochain match des Nippones se déroulera dimanche à 11h, face à la Suisse, avant de penser aux demi-finales. Les Tchèques ont terminé leur tournoi.







