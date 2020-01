Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Japon (JPN) vs Slovaquie (SVK) 5 - 0 (2-0 1-0 2-0) Le 20/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Japon (JPN) ] [ Slovaquie (SVK) ] Nippones en finale ! Alors ? Qui jouera l’or ? Le Japon ou la Slovaquie ? Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 20/01/2020 à 18:53 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Slovakia : Pénalités 2x1:30 contre Japan 4x1:30 contre Slovakia Yves Seira (archives) Y. Fuji jouera l'or ! Assez équitablement, les deux formations vont prendre part aux hostilités et la seule offensive dangereuse japonaise se solde par un but validé par les officiels après contrôle, accordé à Hina Shimomukai à 02:33. Exactement 58 secondes plus tard, Riri Noro donne un avantage de 2 buts, après avoir couché Laura Medvidova. Outre les dégagements interdits (2e;5e) des Asiatiques, le jeu est fluide et les Slovaques peinent à dégager, même en défense à 3 contre 2 (7e). Heureusement Medvidova signale sa présence grâce à quelques arrêts photo (9e). Sur la 10e minute, la bataille fait rage en zone neutre et l’ailière droite slovaque envoie son puck directement sur Yuzuyu Fuji. Shimomukai et Komomo Ito répondent à la 11e et 13e en mettant Medvidova en danger. Durant tout le tiers, se servant d’un léger avantage physique et tactique, les Nippones ont le dessus à la course au puck ne laisseront que peu d’espaces aux joueuses de Sabolova pour armer leurs tirs.



Pendant trois bonnes minutes, Makoto Ito et ses coéquipières fait la pluie et le beau temps en zone slovaque (un poteau est même signalé à la 20e), mais cela ne suffit pas pour éviter que Nemcekova et consort n’aillent titiller les buts de Fuji (19e). Dans cette situation, une erreur de changement est vite arrivée et Jansoova rejoint le banc pour surnombre à 20:13 et Kapicakova la rejoint 14 secondes plus tard (pour coup de crosse) et cette double-pénalité n’aura aucun effet. Laissée au repos Yuzuyu Fuji, attend patiemment, pendant que son homologue slovaque fait face à une série de tentatives nippones (22e;24e;25e;28e). À 47 secondes de la fin du T2, Medvidova et sa défense son complètement dépassées par Makoto Ito, Minamo Kamada et Reina Sato (3-0).



C’est une occasion rêvée pour les Slovaques… les Japonaises An Shinoda, Riri Noro (31:04) et Hina Shimomukai (33:02) s’en vont sur le banc et Nikola Janekova, Lea Glosikova et Lily Stern essaient sans manager, la défense nippone se couche devant chaque puck. Outrepassant les statistiques, la Team Slovakia tire 9 fois en 9 minutes, soit plus que dans les deux premiers tiers cumulés. Incognito, Hina Shimomukai marque le 4-0 (38:28) et le 5-0 (40:06), contre le cours du jeu, profitant de deux largesses défensives. Durant les 5 dernières minutes, la Team Japan aura tout loisir de mettre Medvidova à contribution, avec 2 supériorités numériques (44e;45e).



Gardienne Hockey Hebdo: Yuzuyu Fuji

